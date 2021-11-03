【打卡熱點】人氣韓風拍攝場景《人生照相館II》再度登場　首設韓服寵物日+早鳥85折優惠

▲ 《人生照相館II》再度登場，轉場中環設20個打卡場景。（機構提供）

人氣自助韓式影樓《人生照相館》年初首次在港登場，大獲好評，第二波《人生照相館II》即將於12月1日起載譽歸來，陪伴大家歡度甜蜜浪漫的聖誕節、跨年及中西情人節。

這次《人生照相館II》會以Colour Therapy色彩療癒為主題，由12月1日至2022年2月27日空降中環，會有20個色彩豐富、具夢幻感的打卡場景，並於一星期內設有兩日寵物日，讓大家可即場租借精緻韓服及飾物為毛孩扮靚靚，留下不一樣的成長記錄。

▲ 這次會以Colour Therapy色彩療癒為主題。（機構提供）

為了令參加者更享受拍照體驗，參觀時間更加長至每節150分鐘，部份特別日子更長達180分鐘。而於11月5日早上10時至11月19日期間，首7,770位到KLOOK客路購買早鳥通行證的顧客，更可獲85折優惠。

人生照相館II - Colour Therapy

日期︰12月1日至2022年2月27日

時間︰12nn-8:30pm

地址︰中環德輔道中173號南豐大廈2樓6號舖

早鳥通行證優惠

普通通行證︰平日及周末$128；聖誕節、新年、農曆新年$153

寵物通行證︰平日及周末$298；聖誕節、新年、農曆新年$357（包括兩張普通通行證、一張寵物通行證）

記者︰黃依情