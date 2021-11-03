【駁回上訴】石棺藏屍案首被謀殺囚終身　就定罪提出上訴被駁回

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2016年荃灣工廈單位發生石棺藏屍案，案中3名被告中，唯一被裁定謀殺罪成的32歲首被告，今（3日）就定罪向高等法院提出上訴。上訴庭聽取雙方陳詞後，拒絕受理申請，即時駁回上訴，稍後頒下書面判決理由書。

申請人曾祥欣（現年32歲），於2019年12月中經審訊後，被裁定謀殺罪成，依例判處終身監禁，另就承認的阻止屍體合法埋葬罪，被判監56個月，兩罪同期執行。至於案中另外兩名被告劉錫豪（現年26歲）及張善恒（現年29歲)，經審訊後被裁定誤殺罪成，各被判囚17年。

上訴一方代表律師陳詞時指，3名被告於案中屬共同犯罪，原審法官於引導陪審團時，應就共同犯罪的原則多加著墨，再提醒陪審團就個別被告意圖殺害死者或造成身體嚴重受傷作考慮。

上訴一方續指，原審法官曾指若陪審團認為死者被發現死於單位的床墊上的話，3名被告應一同被裁定謀殺罪成，最終只有申請人被裁定謀殺罪成，其餘兩名被告則謀殺罪名不成立，上訴一方質疑得出不一致性裁決。

上訴庭則指出，陪審團有權考慮案中所有事宜，包括各被告事前準備酒精及哥羅芳等，而不一定只集中考慮死者死在床墊上的事宜。

律政司一方回應時指，原審法官已就共同犯罪及意圖作出足夠指引，包括提及各被告事前的行為。律政司一方指即使是共同犯罪，亦可存在不同意圖。陪審團基於不肯定另外兩被告的意圖，而作出誤殺裁決。至於申請人於案中具領導角色，與死者又有錢銀糾紛，曾與兩被告出外購買物品等，陪審團根據證據而作出謀殺裁決。

上訴庭聽取雙方陳詞後，拒絕受理上訴許可申請，並駁回上訴申請，稍後頒布書面判決理由。

3名被告被控於或約於2016年3月4日，在香港謀殺張萬里（28歲，阿J），3人開審前承認阻止屍體合法埋葬罪，就謀殺罪受審，案發期間亦於單位出現的何菱瑜（24歲，小草），則以特赦證人身分出庭指證。

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記者：林育慧