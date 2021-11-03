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【學業壓力】21歲女大生以為重考「肥佬」跳橋輕生　事後揭校方擺烏龍計錯分

教育 16:11 2021/11/03

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21歲女大學生以為自己考試「肥佬」而輕生。

沉重的學業壓力，隨時把人壓垮。英國威爾斯一名21歲女大學生，去年疫情期間收到考試結果通知，發現自己只得39分不及格，她因無法接受留級重讀，最終選擇跳橋輕生。然而，事後家屬卻發現，大學「擺烏龍」計錯分，令女生的生命消逝。

就讀英國卡迪夫大學（Cardiff University）的21歲女生福克斯（Mared Foulkes），主修藥劑系，熱愛醫藥的她在返學期間也有在藥局打工，被同事稱讚「可愛、有禮貌和勤勞」。

由於去年疫情下，福克斯只能在家工作和返學，4月時參加學校重考，至7月收到學校寄來的考試結果通知書，發現自己重考只得39分不及格，必須留級一年重讀。據福克斯的媽媽憶述，當日傍晚女兒曾問家裡要買甚麼，接著就拿了車匙出門。

最新影片：為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣

不料，她竟開車到不列顛大橋一躍而下。家人事發後才知道，福克斯出門前曾向朋友傳訊息指，「我考得爛透了」。然而，校方其後通知，誤將她62分的及格成績錯寫成39分，福克斯本來可以順利升班。

案件在今年10月28日開庭，驗屍官裁定福克斯死於自殺，不過，家人認為，學校誤報成績是造成這件憾事的主因，學校擺烏龍令人難以接受，希望校方藉此事件得到教訓，防止以後再發生相類似事件。校方就此向福克斯表達哀悼之意，也強調將徹底配合調查。

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責任編輯：王明芳

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