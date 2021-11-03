【收生不足】明愛柴灣馬登中學最遲本月中遞交發展方案　研與社區書院合辦課程

▲ 明愛柴灣馬登基金中學在本學年僅開辦1班中一，須於本月15日限期前向教育局遞交發展方案。（湯致遠攝）

本學年全港有兩間中學僅開辦1班中一，須向教育局申請學校發展方案方能繼續營辦，其中一間為港島東區的明愛柴灣馬登基金中學，所屬辦學團體回覆表示，將於本月15日限期前向教育局遞交發展方案，現正全力積極尋找不同的可行發展方案，包括探討與明愛社區書院合辦課程的可行性，強調「現階段沒有打算放棄任何一所學校」。

天主教辦學團體香港明愛網頁顯示轄下共有10間中學，包括9間資助中學及1間直資中學。明愛教育服務部轄下「職業訓練及教育服務」回覆證實，明愛柴灣馬登基金中學今年只開辦1班中一，明愛已在10月11日收到教育局通知，並將於11月15日限期前遞交學校發展方案，並指局方並無要求該校停辦。

明愛形容，適齡升中學童人口下降是一個「結構性」的事實，「加上近年開始的移民潮，以及疫情影響跨境生來港就讀，這都是本港出現學額過賸現象」。明愛續指，正全力為明愛柴灣馬登基金中學積極尋找不同的可行發展方案，包括探討與明愛社區書院合辦課程的可行性；至於明愛其他學校現有足夠學生入讀，會否合併將視乎日後的發展而定。

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記者：馮琪雅