【認罪候判】涉分裂國家及洗黑錢逾13萬　鍾翰林認兩罪候判

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學生動源前召集人鍾翰林涉於社交媒體發布煽動刊物，早前被控分裂國家及串謀發布煽動性刊物等4項控罪，案件原定昨（2日）開審，唯鍾今（3日）於區域法院承認分裂國家罪及涉洗黑錢逾13萬元共兩罪，法官將案件押後至11月23日，以待為鍾索取背景報告後再判刑。

涉案被告鍾翰林（19歲）原被控1項串謀發布煽動性刊物罪、1項分裂國家罪，及兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。被告今承認分裂國家罪，及其中1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，餘下兩項控罪則留於法庭存檔。

案情指，學生動源於2016年4月成立，其理念為支持所有能擺脫中共殖民統治之論述與行動，包括香港獨立等煽動意圖及行為。自從學生動源成立後，被告和其他學生動源的成員就先後作出用以實施煽動意圖和分裂國家意圖的行為，包括被告於《港區國安法》生效前，曾透過社交平台或發放單張，內容涉及「勇武抗爭」、「香港獨立」及「誠意招募有意為香港獨立建國打拼的朋友」等。

被告又曾於2018年2月發佈有關出售「香港大事問答歷史遊戲卡牌」和學生動源自家設計衛衣等的帖文，當中每張卡牌的背後均印有「Hong Kong is not China」字眼，而衛衣上則印有「香港獨立」和「Hong Kong Independence」字眼。被告又曾於2020年6月19日，在Facebook專頁上發佈了「臨時香港共和國國旗」的設計圖樣

直至2020年6月30日，即《港區國安法》實施當日，學生動源於Facebook專頁表示，學生動源的香港本部解散，並宣佈成立海外分部。警方發現自學生動源成立起，被告於Facebook專頁上約1,000次發佈涉及煽動和分裂國家意圖的帖文。

而在《港區國安法》生效後，被告又涉於2020年7月1日至10月27日期間，與其他人組織旨在分裂國家的行為，包括仍然在學生動源的Facebook專頁募捐及招募義工，又開設學生動源美國分部Facebook專頁。

而被告身為一份子的創制獨立黨亦於2020年7月21日成立，該黨的政治主張包括「以香港獨立為最終目標」等分裂國家的意圖的表述和行為。

警方於2020年7月29日拘捕被告，並在搜查其寓所時，檢取大批涉及煽動及分裂國家意圖的物品，當中包括多支印有「香港獨立」字樣的旗幟及一盒電影《地厚天高》光碟等。

案情指被告於被捕時仍然是學生動源和學生動源美國分部Facebook專頁的管理員，他在《港區國安法》生效前後均有透過上述專頁發佈帖文，而學生動源用以募捐的PayPal 帳戶亦是由被告所註冊，該帳戶於2018至2020年間，共收到逾13萬元存款。

法官將案件押後至11月23日，先為被告索取背景報告再作判刑，期間被告需繼續還押。

分裂國家罪指被告在 2020 年 7 月 1 日至 10 月 27 日期間，在香港與其他人積極組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

而洗黑錢罪則指被告於 2018 年 1 月 19 日至 2020 年 10 月 27 日期間，在香港以該鍾翰林的名義在 Paypal Hong Kong Limited 持有的帳戶內總值港幣 135,954.49 元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

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記者：楊詠渝