【海洋公園】劉鳴煒：疫情致入園者大幅下跌　料推重生方案公園可收支平衡

▲ 劉鳴煒指，疫情因素致上年度入園者大幅下跌，有信心重生方案推出後可收支平衡。（梁偉榮攝）

海洋公園公司早前公布在2020至2021財政年度虧損淨額為11.116億元。主席劉鳴煒表示，疫情令入場人數大幅下降，屬園方不易控制的範圍，已計劃未來一年推出不同項目，有信心重生方案推行後可收支平衡。

公園面臨財政壓力，劉鳴煒今（3日）表示，疫情令入園人數大幅下跌，「不論疫情還是通關園方都不易控制」，他相信在立法會支持、清晰的未來方向下，以及重生方案正逐步推展，有信心未來公園可收支平衡。

水上樂園開幕至今1個多月，劉鳴煒強調，人流反應非常好，入園人數好過預期，惟他沒有提供實際的入園人數。他補充，園中設施收費的訂價，園方參考了世界各地同類型的水上樂園，入場票價採取浮動機制，淡季時成人票價出現280元的低價屬合理。

剛過去的萬聖節海洋公園相隔一年復辦「哈囉喂」，劉鳴煒形容銷情理想，「10月30日及31日的入流屬今年最多的2天，預訂門票全部售罄，連即日票亦差不多全數售出。」他另提到，園方上兩個星期已收到重生方案下，有意駐園經營商戶的意向書，數目較預期多，待了解意向書的內容後，會適時公布合對象。

海洋公園上月底宣布上個財政年度的入場人次因而下跌至140萬，按年減少36%，收入則下跌45%至3.936億元。扣除政府資助前之經營虧損淨額為11.116億元。

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為托展公園更多服務範圍，海洋公園同日宣布與滙豐保險Well+合作，本月7日至下月18日推出「海洋公園 x 滙豐保險 Well+ 森度遊」，參加者可參加「森動瑜伽」、「秘行南朗山」及「瑜伽星夜高峰Glamping」三大活動。

於「森動瑜伽」參加者可參加配合呼吸伸展的流瑜伽及瑜伽輪等，共13類課程可供選報，費用由320至420元不等，活動逢周未舉行。

至於喜愛行山的人士可參加沿著南朗山小徑行走，並到訪香港海洋生物及教育中心，活動逢星期六、日舉行，市民購買活動套票，包括將標準入場門票及30元電子現金券，成人索價400元，小童則280元。持有效智紛全年入場證或無限次fun入場證的訪客，成人及小童須分別付200元及140元。

在「瑜伽星夜高峰Glamping」中，市民可享受結合瑜伽及露營，活動地點備有私人帳篷可容納最多4人、4張成人門票（兩天）、4張標準版海洋快證（只適用第一日）及指定早、晚餐套餐，共10個活動日可供選擇，時間由上午10時至翌日上午11時30分，費用6,888元。

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記者：陳麗娜