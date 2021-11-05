【尖子教育】香港美國學校一招栽培學生領袖　開IB課程幫助學生追逐夢想

▲ 香港美國學校（ASHK）開辦IBDP課程，助學生追逐大學夢。

充滿愛的校園環境，令學生開心成長。座落於大埔的香港美國學校（下稱ASHK），近月翻新校舍5樓，新建的圖書館成為學生課後休憩的好去處。兩位高中生Himani Vasnani及Edric Nazareno坐在豆袋梳化上，分享校園生活，不約而同地表示學校像個大家庭，老師不只重視學業，還關注學生身心發展，助他們以最佳狀態追逐大學夢。

▲ Himani（左）與Edric（右）享受校園生活。（陳偉英攝）

採用小班教學 學生感受關愛

11年級生Himani與10年級生Edric都是非華語學生，談起對學校的第一印象，兩人都顯得雀躍。印裔女生Himani在2018年從新加坡來港，插班入讀8年級。轉換新環境難免感到緊張，她記得首次踏進學校面試時，招生部總監給她窩心鼓勵，「她握着我的手，像是我母親一樣，這種感覺從不會在舊校出現」。

菲裔男生Edric同樣對首次踏足ASHK記憶猶新，當時他跟隨團體到校參觀，見到學生的優秀作品及表演，萌生「想成為這裏一份子」的想法。性格外向熱情、愛與人交流的Edric，過往在本地傳統小學就讀，總覺得格格不入，「小學老師經常叫我們不要再問問題，想追趕教學進度，但我偏偏喜愛發問」。他指本地學校着重「學了甚麼」，而國際學校則着重「如何學習」，認為後者更適合自己。

ASHK採用小班教學，每班不多於25人，Edric指人數少讓學生有空間發問，「老師整課可按一條問題延伸教學，令我對課題了解更深」。Himani補充，上課時每位學生都獲老師關注，遇到疑難時得到適切幫助，令她有感並非獨自在學業路上奮鬥。

師生良好關係有助教學，Edric憶述校內一次難忘經歷，指班上多位同學對生物科有興趣，欲了解更多。科學老師得知後，決定在長假期開放班房，期間預備一些小食及飲品，讓學生回校討論學科知識。老師沒有把聚會當成課外活動的一部分，免得學生要額外付費參與，令Edric感窩心。

▲ Himani指老師用心教好每位學生。（陳偉英攝）

新建設施助師生互動交流

為了方便學生互相交流、討論課業，學校在暑假進行翻新工程，於5樓加建中學圖書館、中學音樂室及班房等設施，其中圖書館特別受學生歡迎。圖書館分為兩個區域，閱讀區置有書架、單座位梳化椅供學生獨自溫習，以及桌椅供上課之用；旁邊則設有高年級學生休息室，內設長桌及兩間玻璃房，學生帶同書本、電腦進來討論專題研習，餓了還可以吃杯麵。Edric笑言有了這樣的配置，要他待在圖書館一整天也可以。

中學副校長Amanda Shepherd樂見學生享受使用新設施，「學生下課不趕着回家，反而愛在圖書館休憩及談天，證明他們在此感到安心」。她指ASHK向來致力建立一個充滿關愛的社群，教職員、學生及家長維持緊密聯繫，形成友愛互助的學習氛圍。

▲ 新落成的圖書館光線充足，環境舒適，深受學生歡迎。（陳偉英攝）

IBDP課程培育學生全面發展

Himani十分感謝老師的付出，助她追逐大學夢。ASHK今學年開辦IBDP課程，Himani是校內首批就讀該課程的學生。她選修高等程度音樂、英文及生物，以及普通程度心理學、數學及中文。她指自己曾非常害怕數學科，幸好遇上好老師，用特別的方法助她走出陰霾。老師讓同學互相設計題目，作為數學科功課。Himani在設計問題時，有機會溫故知新，最終成功解答，令她頓覺「自己也可做到」，面對弱項時更有自信。

除了選修科目之外，IBDP課程還包含個人研習及社會服務。中學副校長Amanda認為IBDP課程十分全面，不只着重學科，還透過研習培養學生自主學習能力、資料搜集及論述能力，以及透過社會服務及課外活動擴闊學生眼界、培養領導能力。

她續指，IBDP課程是銜接海外頂尖大學的絕佳途徑。據國際文憑組織調查顯示，IBDP學生進入常春藤大學如哈佛、耶魯等大學的取錄率，比總人口取錄率高18%。

▲ 中學副校長Amanda Shepherd認為IBDP課程十分全面，有助學生銜接頂尖大學。（陳偉英攝）

培育明日領袖

除了學業以外，ASHK還重視學生全人發展，鼓勵學生參與甚至舉辦課外活動，培育「明日領袖」。Himani曾擔任學生會主席，舉辦活動如電影之夜，又曾組織捐獻活動幫助有需要家庭；愛玩遊戲的她，現時負責籌備電競課外活動，成員暫時有6、7人，盼將來有機會組隊出外比賽。這些經歷助她踏出舒適圈，從而變得更有自信，「我準備好接受更大的挑戰，不再感到害怕」。

Edric在7年級時參與由防止虐待兒童會及香港兒童權利委員會合辦的「兒童議會」，更成為代表之一，與政府官員對話。能夠代表少數族裔發聲，他感到無比自豪，「我享受成為領袖，這帶來壓力，但同時非常有趣。我也能將這些經驗帶回學校，助學生會運作」。

談到未來夢想，Edric盼能入讀港大機械工程學，然後再赴美升讀航空學，成為航天工程師。Himani則希望赴美進修，向心理學及神經科學範疇發展。他們感謝學校的支持，並以此為動力，望成為家中第一位大學生，令父母驕傲。

學校資訊

香港美國學校（ASHK）為KG至12年級（5至17歲）的學生提供具挑戰性的美國教育課程，致力培養學生成為世界公民。對ASHK有興趣的家長，可【按此】參加校園導覽及課程簡介會。

有關ASHK 12歲天才學生的故事，可【按此】閱讀更多。

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記者：胡嘉儀