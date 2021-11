【軒公敲碗】張敬軒新歌《On my way》+綜藝節目上架　軒仔帶林明禎「掃街」

▲ 軒仔帶林明禎到太安樓。

張敬軒昨日(11月2日)推出全新廣東作品《On my way》。入行20年,軒仔以全新作品《On my way》中的歌詞「I’m good, I’m fine, I’m alright, I still try, I still fight, I’m alive」回應樂迷,表示初心仍在。

最後,更演繹重新版本的《My Way》「I’ll find my way, a different way, the wind and rain, a brand new day」,用行動證明自己完全明白這世界,每次挫折都有盡頭,盡頭過後都是A brand new day。

【軒公敲碗】張敬軒開網上綜藝節目 梁祖堯強尼向《今夜不設防》致敬

帶明禎食地道美食

除新歌,軒仔的全新綜藝節目《軒公敲碗》亦同晚開播,首集嘉賓請來「大馬女神」林明禎。為歡迎女神遠道而來,軒仔便特地帶她品嚐香港的地道美食。

首站,便到香港出名的茶餐廳食沙嗲牛肉麵及叉燒飯,開餐前,軒仔便拿出一系列的潮語考考明禎,例如「6uo」、「A380」、「Fam J」及「Sodiasm」等,不過考驗明禎的同時,原來軒仔對潮語也不太熟悉,鬧出不少笑話。

粉絲「買爆」支持

當食叉燒飯時,軒仔謂覺得明禎的鏡頭感很好,讓她向着示範最漂亮的吃飯角度;軒仔又問她為甚麼雙眼會發光這麼漂亮?明禎便答:「因為我看到你。」軒仔馬上「紅都面晒」,隨後明禎補充:「或者你可以說:『因為我的眼裡只有你。』」冧得軒仔暈得一陣陣。

食完沙嗲牛肉麵及叉燒飯後,二人便到有「香港小士林夜市」之稱的西灣河太安樓繼續食,包括:咖喱魚蛋、腸仔、齋、牛雜蘿蔔及雞蛋等。

二人更客串魚蛋檔店員,為客人「篤魚蛋」,其間二人除「亂收錢」及「請客」,更有不少軒仔fans到場幫襯,其中一位fans更拿出100元表示要「買爆」,認真捧場。

買完小食後,二人便到車上嘆牛肺,由於太熱,明禎嘗試放了兩次入口也未能成功,軒仔問到:「小時候就是這樣(吹涼食物)的嗎?」

明禎回答:「那你教我怎麼吹東西?」軒仔先呆了一下,並露出「尷尬而不失禮的微笑」有味笑話:「我為甚麼要教你吹東西?」明禎大笑:「為甚麼總是想到別的地方去?」

最後軒仔也正經地示範如果把熱燙燙的食物吹涼,十分搞笑。

