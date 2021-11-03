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【軒公敲碗】張敬軒新歌《On my way》+綜藝節目上架　軒仔帶林明禎「掃街」

娛樂 16:15 2021/11/03

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

軒仔帶林明禎到太安樓。

張敬軒昨日（11月2日）推出全新廣東作品《On my way》。入行20年，軒仔以全新作品《On my way》中的歌詞「I’m good, I’m fine, I’m alright, I still try, I still fight, I’m alive」回應樂迷，表示初心仍在。

最後，更演繹重新版本的《My Way》「I’ll find my way, a different way, the wind and rain, a brand new day」，用行動證明自己完全明白這世界，每次挫折都有盡頭，盡頭過後都是A brand new day。

【軒公敲碗】張敬軒開網上綜藝節目 　梁祖堯強尼向《今夜不設防》致敬

帶明禎食地道美食

除新歌，軒仔的全新綜藝節目《軒公敲碗》亦同晚開播，首集嘉賓請來「大馬女神」林明禎。為歡迎女神遠道而來，軒仔便特地帶她品嚐香港的地道美食。

首站，便到香港出名的茶餐廳食沙嗲牛肉麵及叉燒飯，開餐前，軒仔便拿出一系列的潮語考考明禎，例如「6uo」、「A380」、「Fam J」及「Sodiasm」等，不過考驗明禎的同時，原來軒仔對潮語也不太熟悉，鬧出不少笑話。

粉絲「買爆」支持

當食叉燒飯時，軒仔謂覺得明禎的鏡頭感很好，讓她向着示範最漂亮的吃飯角度；軒仔又問她為甚麼雙眼會發光這麼漂亮？明禎便答：「因為我看到你。」軒仔馬上「紅都面晒」，隨後明禎補充：「或者你可以說：『因為我的眼裡只有你。』」冧得軒仔暈得一陣陣。

食完沙嗲牛肉麵及叉燒飯後，二人便到有「香港小士林夜市」之稱的西灣河太安樓繼續食，包括：咖喱魚蛋、腸仔、齋、牛雜蘿蔔及雞蛋等。

二人更客串魚蛋檔店員，為客人「篤魚蛋」，其間二人除「亂收錢」及「請客」，更有不少軒仔fans到場幫襯，其中一位fans更拿出100元表示要「買爆」，認真捧場。

買完小食後，二人便到車上嘆牛肺，由於太熱，明禎嘗試放了兩次入口也未能成功，軒仔問到：「小時候就是這樣（吹涼食物）的嗎？」

明禎回答：「那你教我怎麼吹東西？」軒仔先呆了一下，並露出「尷尬而不失禮的微笑」有味笑話：「我為甚麼要教你吹東西？」明禎大笑：「為甚麼總是想到別的地方去？」

最後軒仔也正經地示範如果把熱燙燙的食物吹涼，十分搞笑。

最新影片推介：利愛安專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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