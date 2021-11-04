【美食速報】韓式酒屋限時進駐尖沙咀　推多款新派韓風料理+雞尾酒

▲ 於深水埗的人氣韓式酒屋PPALLI PPALLI，由即日起至下年2月於K11 Art Mall開設pop-up店PPALLI PPALLI Sool Jip。（圖片由餐廳提供）

於深水埗的人氣韓式酒屋PPALLI PPALLI，由即日起至下年2月於K11 Art Mall開設pop-up店PPALLI PPALLI Sool Jip，以極具未來感的裝潢帶食客穿梭時空，品嚐多款新派韓國料理、全港獨家韓式口味水煙及特調雞尾酒。

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推出多款新派韓食

作為深水埗大南街主店的延伸，除了提供原有的菜式，PPALLI PPALLI Sool Jip 繼續邀請曾於倫敦2星米芝蓮餐廳任職的Marco Livoti擔任創作主廚，為pop-up店推出一系列的創新菜式。

今次Marco以傳統韓式主食如年糕、拌飯、泡麵為基調，加入現代餐飲風格，設計出獨一無二的新派韓食，充滿新鮮感。PPALLI PPALLI Sool Jip 亦推出午市套餐，讓上班族隨心配搭前菜、主食及小食，享受午餐時光。

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獨家韓式口味水煙體驗

貫徹 “Good Times Roll” 宗旨，每日由下午4時開始，PPALLI PPALLI Sool Jip 會於室外空間提供全新水煙體驗，並推出自家研製的韓式口味，口味創新獨特，讓客人不只在味覺上能享受新式韓菜料理，更能以意想不到的形式感受韓式傳統味道。

室內未來感裝潢+戶外寫意空間

除了美食享受，餐廳環境也能令整個體驗加分。PPALLI PPALLI Sool Jip的牆身、檯面以及戶外空間，處處都見到“Good Times Roll” 字句，力求營造讓每個食客可以享受的愜意時光。

室內設計師沿用標誌性的經典拱形引導視覺流向，以螢光藍和白色燈飾映襯時尚銀灰色的材質，風格貫徹型格未來感，店裏的很多角落都是有特色的打卡位！

跟大南街本店不同的是，K11韓式酒屋空間更大，更設有有蓋室外座位，任何天氣狀況下都不會妨礙客人享用特調雞尾酒、獨家米酒和啤酒及韓式水煙，特別暢快寫意！

同場加映：利愛安訪問

PPALLI PPALLI Sool Jip (K11)

地址：香港九龍尖沙咀河內道18號K11購物藝術館 1樓122號舖（尖沙咀站D3出口）

電話：2982-8213

PPALLI PPALLI （主店）

地址：香港九龍深水埗大南街230-234號 （深水埗站A2出口）

電話：2982-8219

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責任編輯：王芷瑩