【阿富汗悲歌】窮爸爸第2次賣女做童媳　9歲女被迫嫁55歲男救一家八口

▲ 一名阿富汗爸爸第2次賣女做童媳，9歲女兒被迫嫁55歲男人。

塔利班武裝分子攻佔阿富汗首都喀布爾後，阿富汗局勢變天，民不聊生。有阿富汗家庭窮得要賣掉女兒做童媳，才能暫時解決一家的生活費。其中一名阿富汗爸爸無奈第2次賣女，這次賣掉的9歲女兒被迫嫁給一個55歲男子，但賣出的錢只夠一家八口生活數月而已，女兒卻沒有選擇權。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，上月下旬CNN訪問了一個阿富汗家庭，天真爛漫的9歲女童Parwana Malik生活出現變化，因為父母將她賣給一個陌生男人作為童媳。她說這個男人55歲，對她來說是一個「老男人」，她擔心會被對方毆打，並強迫她在家裡工作。

無業父已賣掉12歲女兒

不過，Parwana的父母別無選擇，這4年來他們一家住在阿富汗西北部巴德吉斯省（Badghis），自從塔利班於8月掌權以來，他們生活變得更加艱難。隨著國際援助枯竭，加上國家經濟崩潰，他們無法負擔食物等基本必需品。飢餓迫使家庭做出令人心碎的決定，幾個月前，Parwana的父親Abdul Malik已賣掉她的12歲姊姊。

在賣掉Parwana前的晚上，Abdul無法入睡，他因內疚、羞恥和擔憂而情緒崩潰。他曾試圖避免賣掉女兒，但他四處尋找工作都沒結果，只能向親戚借錢，他的妻子則於其他營地向居民乞討食物。如果他想養家糊口，只能犧牲女兒︰

我們有8個家庭成員，我必須賣掉女兒，才能讓其他人活著。

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1.7萬賣女僅夠數月生活費

上月24 日，買家Qorban來到他們家，將20萬阿富汗尼（約1.7萬港元），以羊、土地和現金的形式交給了Abdul。Qorban聲稱不把Parwana當作童媳，他說自己已有一個妻子，會將Parwana視如己出般照顧。他指出Parwana的父親很窮，急需金錢︰

她會在我家工作，我不會打她，也會待她如家人般，我很善良的。

身穿黑色頭巾的Parwana「出嫁」，Abdul告訴Qorban，「這是你的新娘，請照顧她，求你了不要打她。」Qorban同意了，然後抓住Parwana的手臂，帶她出門。Parwana不願離開家裡，一度跟Qorban拉扯，Abdul在門口看著女兒的背影，非常不捨。

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9歲女童想讀書卻別無選擇

Abdul說賣掉Parwana的錢只能維持家庭幾個月生活，之後他必須再找另一個解決方法。Parwana無法改變父母的想法，她的願望相信也難以實現︰

我的夢想是讀書，將來成為一位老師，但我沒有選擇……

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責任編輯：王明芳