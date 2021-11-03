【運動人生】與洪永城將迎來小生命盼齊做運動　長跑女神梁諾妍：目標跑到80歲

▲ 梁諾妍熱愛跑步，目標跑到80歲。

運動改變人生，這句話放在洪永城太太梁諾妍（Inez）身上，絕對適用。模特兒出身的Inez過往因工作需要，為了維持纖瘦身材而開始跑步。由幾公里跑到半馬、全馬，Inez從跑步中尋找到樂趣，未來更希望能去世界各地繼續跑馬拉松，目標是跑到80歲。

▲ 梁諾妍目前懷有8個月身孕。

除了幕前演出之外，熱愛運動的Inez曾是前香港女排青年軍成員，目前身兼跑步及健身教練，參與過世界各地多個馬拉松比賽，是一名長跑及馬拉松愛好者。

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提起開始跑步的淵源，原來與Inez過往做模特兒有關：

很久之前是為減肥。因為以前做model一定要好瘦，就打算不如跑步。

當時有運動品牌每周一晚安排教練，為模特兒提供跑步及體能訓練，而Inez就是參與訓練的其中一位模特兒：

他們覺得這個女生很願意跑，然後就讓我去挪威參加半馬比賽。自此我由跑幾公里就跑到嘔，去到能完成10公里，再去跑半馬，然後到全馬。發覺跑步真是很大挑戰性，亦是很改變到我人生的一樣運動。

▲ 跑步令Inez改變不少。（圖片來源：IG@inez_leong）

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Inez表示，馬拉松需要詳盡訓練計劃，要定好每星期每一天要跑多久，所以跑步令她變得更有紀律，同時也為她帶來不少改變：

我之前經常說自己是垃圾，又多壞習慣，又無目標，又不知自己做甚麼，整天渾渾噩噩。當我接觸跑步後才發覺，原來人生是可以有目標，然後好想去做到。

Inez認為跑步令她成長，更直言運動是她生命一部分，一星期有5至6日都會接觸運動。而她印象最深刻是3年前一次參加芝加哥馬拉松的經歷，當時她為了創出個人最佳成績，將近兩、三個月時間瘋狂訓練，反而為她帶來很大壓力，甚至因訓練太辛苦而哭出來：

那次經歷後有所啟發，就算你做任何運動又好，就算是否比賽，其實真的不需要著重成績。你喜歡這件事，為何要逼到自己這樣盡，不如認真享受跑步。

▲ Tony與Inez今年宣布結婚。（圖片來源：IG@inez_leong）

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現時的Inez懷孕8個月，問到最想跟BB講的一句話，她就希望BB快些出世，可跟媽咪一齊做運動。對於接下來的人生目標，Inez仍然離不開運動，甚至揚言要跑到老：

想繼續去世界不同的地方跑馬拉松，跑到80歲。

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責任編輯：羅嘉欣