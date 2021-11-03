【2+1=1】李靖筠拍拖3年最怕男友悶　Gladys面對誘惑自信可把持

▲ 李靖筠最怕另一半是沉悶的人。（攝影：湯致遠）

演而優則唱的李靖筠（Gladys），今年連續推出三部曲作品，探討一段女生出軌的愛情故事，由第一章《像極了愛情》及第二章《差一些什麼？》，發展至《2+1=1》，Gladys也在歌曲中經歷了一段感情世界的風波。

李靖筠今次發展出「出軌三部曲」，卻是由無心插柳開始。「今年初寫了三首歌的旋律，本來是有關旅途上的故事，但因疫情不能出外拍MV，就嘗試建議詞人林若寧改改角度，變成一個女生如何面對一段三角關係，更像是電影配樂的感覺。」

面對誘惑的感情

不少人聽到此題材，自然聯想是否啟發自李靖筠的個人經歷，Gladys笑言當然不是：「因為情歌來來去去就是相戀或分手，而我很喜歡一些較寫實的題材，如電影《誘心人》（Closer）很多人都可能曾經歷三角戀，我沒有特別去探討對與否，只是想唱出一個這樣的故事。」

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Gladys坦言感情上的出軌，未必人人經歷過，但由此延伸至現實中的誘惑，就容易有共鳴。她舉例：「我好喜歡食杯麵，但在減肥和美食之間就要去選擇，我都注重身型，但都好喜歡食物，除非為工作上拍攝需要，否則我都會選擇去吃，寧願再去努力運動。」

因此她覺得能否對抗誘惑，都是關於機會成本。「在感情上如有誘惑，也是看你有多愛現在的另一半，若你覺不能沒了對方，那就任何事都不會成誘惑。」

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▲ Gladys以唱作抒發內心。（攝影：湯致遠）

最怕男友沉悶

李靖筠本身有一位感情穩定的男友，並已拍拖三年，惟Gladys自言個性怕悶，跟男友相處最怕變成老夫老妻。「一段關係最重要有新鮮感，要常在生活中帶來驚喜，我所講的驚喜，並非忽然搞個驚喜派對那種，而是對方在生活中許多說話和反應，都會予我『估佢唔到』的感覺。」

她形容兩個人相處最重要還是溝通，似情侶也像朋友，否則過了熱戀期，就會發現許多問題。「無論是工作或是生活上，如遇到不開心，我不會把感受放在心內，一定會跟男友分享，有時講了出來，可能會找到釋懷或解決的方法。」

▲ 曾主演賀歲片《我的筍盤男友》。

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唱作和演戲，對Gladys也是一種內心抒發。「我好細個便喜歡唱歌，到大學時開始寫歌，但當時不敢發表，因為知道做一首歌不容易，很慶幸遇到現在的公司賞識，令我有空間去創作，甚至有機會雙線發展同時去演戲。」

而唱歌對李靖筠來說是情感的出口，演戲則讓她可以嘗試不同的人生，故要她作選擇，實在不容易，Gladys現階段，珍惜每個機會，讓大家可以認識不同面相的李靖筠。

同場加映：利愛安訪問

記者：區家歷