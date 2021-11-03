  • 26°C
香港時間 : 20211103日 (週三) 16:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【M+博物館】本周五起可在網上預約參觀　開幕一年內訪客可免費入場

社會 16:29 2021/11/03

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

M+博物館大樓11月12日將正式開放予公眾參觀。（西九文化區提供圖片）

西九文化區M+文化博物館將於下周五（12日）正式開放予公眾參觀。館方宣布，從開幕日起計12個月，所有訪客可免費入場參觀展覽，特別展覽和活動除外。欲參觀M+的公眾可於本周五（5日）起在網上預約參觀博物館及參加免費開幕節目。

M+早前宣布，從開幕日起計12個月內，所有持有效身份證明文件的香港居民可免費參觀M+展廳展覽。為答謝各界對博物館的支持，M+宣布將有關安排擴展至所有訪客，特別展覽和節目，以及戲院放映須另外購票。為確保M+訪客能有序入場參觀，博物館將提供網上指定時間預約服務。

公眾可於2021年11月5日上午10時起，在西九文化區網站、M+網站，或透過「西九文化區」手機應用程式預約開幕後首兩星期（即2021年11月12日至28日）的參觀時段。一連串開幕節目亦將同時在M+網站及「西九文化區」手機應用程式開始接受預約。

由於開幕初期參觀人數較多，M+建議訪客到訪前預約，並於指定時段抵達博物館。在繁忙時段，訪客或須稍候片刻才能進入博物館或其展廳。

無預約的訪客或可參觀M+，但何時能進入博物館要視乎當時館內人數而定。六歲或以下的小童毋須預約，可隨同已預約人士進場。若訪客已成功報名參加M+開幕節目，則毋須另行預約進場，只須在進入M+大樓時出示節目確認電郵。

M+指，會員和贊助人可全年無限次參觀博物館，毋須預約，憑出示會員證可使用專用通道進入博物館，歡迎公眾加入M+會籍計劃，透過贊助、捐贈和成為贊助人支持博物館的發展。

如公眾對M+的預約安排、開放時間和參加開幕節目有任何查詢，請瀏覽M+網站或致電熱線2200 0217。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【施政報告2021】當局增設文化體育及旅遊局　M+博物館、啟德體育園等未來數年落成
12:47 2021/10/06
【施政報告2021】當局增設文化體育及旅遊局　M+博物館、啟德體育園等未來數年落成
【M+博物館】西九M+博物館11月12日開幕　大樓幕牆即日起展示館藏影像及藝術品
12:54 2021/10/14
【M+博物館】西九M+博物館11月12日開幕　大樓幕牆即日起展示館藏影像及藝術品
【M+開幕】西九M+11月12日開幕　「九龍皇帝」曾灶財墨寶揭開序幕【內附首展打卡位】
18:20 2021/10/21
【M+開幕】西九M+11月12日開幕　「九龍皇帝」曾灶財墨寶揭開序幕【內附首展打卡位】

你可能感興趣

【施政報告2021】當局增設文化體育及旅遊局　M+博物館、啟德體育園等未來數年落成
12:47 2021/10/06
【施政報告2021】當局增設文化體育及旅遊局　M+博物館、啟德體育園等未來數年落成
【M+博物館】西九M+博物館11月12日開幕　大樓幕牆即日起展示館藏影像及藝術品
12:54 2021/10/14
【M+博物館】西九M+博物館11月12日開幕　大樓幕牆即日起展示館藏影像及藝術品
【M+開幕】西九M+11月12日開幕　「九龍皇帝」曾灶財墨寶揭開序幕【內附首展打卡位】
18:20 2021/10/21
【M+開幕】西九M+11月12日開幕　「九龍皇帝」曾灶財墨寶揭開序幕【內附首展打卡位】
電影院 經濟 M+ 西九文化區 文娛藝術 博物館 展覽 香港 服務

最高瀏覽

【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
17:36 2021/11/02
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
【反擊戰】陳思銘指識男仔要學麥明詩 麥明詩反擊：會考後故意揀男女校
15:45 2021/11/02
【反擊戰】陳思銘指識男仔要學麥明詩 麥明詩反擊：會考後故意揀男女校
【三代單傳】孫仔飯後叫老婆洗碗遭95歲嫲嫲制止　公開家中傳統霸氣護孫新抱
18:24 2021/11/02
【三代單傳】孫仔飯後叫老婆洗碗遭95歲嫲嫲制止　公開家中傳統霸氣護孫新抱