【M+博物館】本周五起可在網上預約參觀　開幕一年內訪客可免費入場

▲ M+博物館大樓11月12日將正式開放予公眾參觀。（西九文化區提供圖片）

西九文化區M+文化博物館將於下周五（12日）正式開放予公眾參觀。館方宣布，從開幕日起計12個月，所有訪客可免費入場參觀展覽，特別展覽和活動除外。欲參觀M+的公眾可於本周五（5日）起在網上預約參觀博物館及參加免費開幕節目。

M+早前宣布，從開幕日起計12個月內，所有持有效身份證明文件的香港居民可免費參觀M+展廳展覽。為答謝各界對博物館的支持，M+宣布將有關安排擴展至所有訪客，特別展覽和節目，以及戲院放映須另外購票。為確保M+訪客能有序入場參觀，博物館將提供網上指定時間預約服務。

公眾可於2021年11月5日上午10時起，在西九文化區網站、M+網站，或透過「西九文化區」手機應用程式預約開幕後首兩星期（即2021年11月12日至28日）的參觀時段。一連串開幕節目亦將同時在M+網站及「西九文化區」手機應用程式開始接受預約。

由於開幕初期參觀人數較多，M+建議訪客到訪前預約，並於指定時段抵達博物館。在繁忙時段，訪客或須稍候片刻才能進入博物館或其展廳。

無預約的訪客或可參觀M+，但何時能進入博物館要視乎當時館內人數而定。六歲或以下的小童毋須預約，可隨同已預約人士進場。若訪客已成功報名參加M+開幕節目，則毋須另行預約進場，只須在進入M+大樓時出示節目確認電郵。

M+指，會員和贊助人可全年無限次參觀博物館，毋須預約，憑出示會員證可使用專用通道進入博物館，歡迎公眾加入M+會籍計劃，透過贊助、捐贈和成為贊助人支持博物館的發展。

如公眾對M+的預約安排、開放時間和參加開幕節目有任何查詢，請瀏覽M+網站或致電熱線2200 0217。

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記者：陳麗娜