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【靚太廚房】KOL媽媽推介簡易親子食譜　超可愛貓貓肉鬆多士

休閒消費 16:30 2021/11/16

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

今集《靚太廚房》請來KOL媽媽Stephanie及她的仔仔Gordon示範做一款可愛又好味的貓貓肉鬆多士，材料十分簡單。

今集《靚太廚房》請來KOL媽媽Stephanie及她的仔仔Gordon示範做一款可愛又好味的貓貓肉鬆多士，材料十分簡單。各位家長學懂後可以和小朋友一起試做這款親子食譜，增進親子關係。

Gordon仔仔（左）、Stephanie媽媽（右）

Stephanie平日喜歡和Gordon一起下廚，邀請他成為小助手，協力製作美食。帶著小朋友一起下廚也不簡單，謙稱廚藝不佳的Stephanie會自己先自行買材料練習，掌握到技巧再教導Gordon一起做甜品。

和小朋友一起做甜品，可幫助發揮他們的創意及訓練專注力。

而今次示範的貓貓肉鬆多士的精髓在於模具，Stephanie建議大家可以到日式超市選購喜歡的飯團模具或月餅模具，創作獨特又可愛的多士造型。

配搭牛奶飲十分滋味！

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
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材料

去皮麵包　2-3片
蛋黃沙律醬　1支
芝士　1片
肉鬆　適量
士多啤梨　適量
紅桑子　適量

做法

1.　準備兩塊切皮方包。

2.　唧適量沙律醬。

3.　把肉鬆放在其中一塊方包上，肉鬆範圍不要大過貓咪模具。

3.　將另一塊方包蓋上。

4.　用貓咪模具大力往下壓，用剪刀剪出形狀。

5.　唧適量沙律醬，用肉鬆裝飾貓咪臉部。

6.　用模具在芝士上印出貓咪眼睛及嘴巴，放上貓咪眼睛及嘴巴，以生果伴碟即成。

Stephanie的Facebook：貓町媽媽 親子 玩樂 扮靚日誌

Stephanie的Instagram：catdingmama

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記者：王芷瑩

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