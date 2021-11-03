【小天后】Gin Lee相隔三年再開演唱會　李幸倪：提早跟歌迷過聖誕

▲ Gin Lee再舉行演唱會。

Gin Lee李幸倪將於12月舉行《YOURS FAITHFULLY" LIVE演唱會》，三年沒有開實體演唱會的她表示心情激動。演唱會取名為「YOURS FAITHFULLY”」，就如一封感謝信送給樂迷，感激多年來大家的支持。

Gin已三年沒有開實體演唱會跟大家見面，她表示心情十分興奮：「很想念你們的歡呼聲與尖叫聲，很期待跟大家面對面跟大家唱歌！」

心情激動的同時，Gin亦有感性一面，今次演唱會是一封給樂迷的感謝信，由音樂與Gin的心底話構成，真摯直白地感激大家多年來的支持。入場觀眾有機會跟Gin見面及獲取親筆簽名，提早過聖誕兼送上聖誕禮物。

演唱會於12月17日舉行只此一晚，門票不設公開發售，換領方法為11月5日下午6時後經指定信用卡連結登記，成功申請及獲發信用卡，可獲取演唱會門票2張。現有渣打國泰Mastercard持卡人更可於11月12日上午10時於國泰網上購物平台用里數換取演唱會門票。

「渣打國泰Mastercard呈獻 GIN LEE “YOURS FAITHFULLY” LIVE」

日期：2021年12月17日

時間：晚上8時15分

地點：香港會議展覽中心展覽廳 5G

同場加映：利愛安訪問