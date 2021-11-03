【乘車優惠】長者本月21日搭九巴免費　同月餘下周末日乘過海線免費回贈

▲ 長者本月21日搭九巴免費，同月餘下周末日乘過海線免費回贈。（九巴提供）

九巴指為響應11月21日（星期日）「長者日」，向合資格長者提供免費乘搭巴士優惠，今年在11月份餘下的7個周六和周日，推出「長者過海線免費乘車日」，感謝長者的社會貢獻。此外，九巴加強一系列關懷長者行動，除了向安老院舍捐贈巴士站牌外，亦將於巴士車廂及巴士站的巴士資訊屏幕，提供長者健康生活資訊，構建長者友善社會。

為建立長者友善社會，九巴宣布在11月6、7、13、14、20、27及28日，合資格的長者乘客可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭69條由九巴營運的過海巴士線。為進行車資回贈，長者乘客須於11月份，於club1933登記其使用的長者八達通卡或八達通產品號碼。

長者在上述日子使用長者八達通乘搭有關巴士，會先繳付車資，然後在隨後的10個工作天後至30天內，或於club1933登記八達通號碼後的10個工作天後至30天內（以日子較後者為準），到各區的「八達通服務站」，或透過八達通App拍卡，便享有關車資回贈。

至於11月21日「長者日」，九巴將繼續為長者提供全線免費的優惠。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜