  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (週三) 18:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鉛水樣本】灣仔有私人非住宅處所取得的水樣本　發現鉛含量超出香港食水標準

社會 17:00 2021/11/03

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（資料圖片）

政府今日（3日）表示，水務署上周，即10月25日至29日）從15個用戶水龍頭抽取食水樣本進行檢測，其中在灣仔一個私人非住宅處所取得的水樣本，發現鉛含量超出香港食水標準。今次是自2017年12月實施優化監測計劃以來，首次發現有水樣本超出香港食水標準的個案。

水務署獲悉檢測結果後已立即聯絡相關處所的負責人，要求他們通知大廈內所有用戶，並採取適當的預防及緩解措施，包括須使用其他飲用水源（例如蒸餾水）、在大廈當眼處張貼告示等，以及盡快聘請合資格顧問或人士作詳細調查，以找出問題的成因及進行相應的修正工程。

水務署會繼續密切跟進緩解及修正措施的落實情況，並在有需要時提供協助。而若有關人士未能在合理的時間內採取有效的緩解措施，水務署可根據《水務設施條例》採取相應行動，以保障用戶的食水安全。

水務署自2017年起把食水水質監測範圍擴展至用戶水龍頭，透過優化監測計劃，在隨機抽選處所內的用戶水龍頭收集食水樣本，檢測水質情況。至今，水務署已從約2 000個處所收集食水樣本。計劃下用戶水龍頭水質監測數據每周總結，包括今次的監測數據，已載列於水務署網頁。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3vw84v0

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠疫苗】政府分批安排特別組別人士再打針　合資格人士下周四起可打第三劑
今日 15:31
【新冠疫苗】政府分批安排特別組別人士再打針　合資格人士下周四起可打第三劑
【新冠疫苗】政府估算合資格接種第3針約186萬人　本港有170萬劑復必泰存貨
今日 15:59
【新冠疫苗】政府估算合資格接種第3針約186萬人　本港有170萬劑復必泰存貨
【新冠疫苗】專家倡第三針打復必泰免疫較高　聶德權：市民可按個人意願選擇
今日 16:23
【新冠疫苗】專家倡第三針打復必泰免疫較高　聶德權：市民可按個人意願選擇
【新冠疫苗】合資格人士下周四起可打第三劑　聶德權：跟商討通關無直接關係
今日 16:08
【新冠疫苗】合資格人士下周四起可打第三劑　聶德權：跟商討通關無直接關係

你可能感興趣

【新冠疫苗】政府分批安排特別組別人士再打針　合資格人士下周四起可打第三劑
今日 15:31
【新冠疫苗】政府分批安排特別組別人士再打針　合資格人士下周四起可打第三劑
【新冠疫苗】政府估算合資格接種第3針約186萬人　本港有170萬劑復必泰存貨
今日 15:59
【新冠疫苗】政府估算合資格接種第3針約186萬人　本港有170萬劑復必泰存貨
【新冠疫苗】專家倡第三針打復必泰免疫較高　聶德權：市民可按個人意願選擇
今日 16:23
【新冠疫苗】專家倡第三針打復必泰免疫較高　聶德權：市民可按個人意願選擇
經濟 食水 收集 工程 香港 灣仔 水務署

最高瀏覽

【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
17:36 2021/11/02
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
【反擊戰】陳思銘指識男仔要學麥明詩 麥明詩反擊：會考後故意揀男女校
15:45 2021/11/02
【反擊戰】陳思銘指識男仔要學麥明詩 麥明詩反擊：會考後故意揀男女校
【三代單傳】孫仔飯後叫老婆洗碗遭95歲嫲嫲制止　公開家中傳統霸氣護孫新抱
18:24 2021/11/02
【三代單傳】孫仔飯後叫老婆洗碗遭95歲嫲嫲制止　公開家中傳統霸氣護孫新抱