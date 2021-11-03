【鉛水樣本】灣仔有私人非住宅處所取得的水樣本　發現鉛含量超出香港食水標準

▲ （資料圖片）

政府今日（3日）表示，水務署上周，即10月25日至29日）從15個用戶水龍頭抽取食水樣本進行檢測，其中在灣仔一個私人非住宅處所取得的水樣本，發現鉛含量超出香港食水標準。今次是自2017年12月實施優化監測計劃以來，首次發現有水樣本超出香港食水標準的個案。

水務署獲悉檢測結果後已立即聯絡相關處所的負責人，要求他們通知大廈內所有用戶，並採取適當的預防及緩解措施，包括須使用其他飲用水源（例如蒸餾水）、在大廈當眼處張貼告示等，以及盡快聘請合資格顧問或人士作詳細調查，以找出問題的成因及進行相應的修正工程。

水務署會繼續密切跟進緩解及修正措施的落實情況，並在有需要時提供協助。而若有關人士未能在合理的時間內採取有效的緩解措施，水務署可根據《水務設施條例》採取相應行動，以保障用戶的食水安全。

水務署自2017年起把食水水質監測範圍擴展至用戶水龍頭，透過優化監測計劃，在隨機抽選處所內的用戶水龍頭收集食水樣本，檢測水質情況。至今，水務署已從約2 000個處所收集食水樣本。計劃下用戶水龍頭水質監測數據每周總結，包括今次的監測數據，已載列於水務署網頁。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3vw84v0

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋