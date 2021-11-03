【言語虐待】童年飽受言語虐待「唔叻好無用」 插畫師：長大後連坐電梯都怕

▲ 插畫師Mickco童年時飽受言語虐待，影響成長，他希望透過分享自己的故事，喚起大家對言語虐待的關注。

「點解人哋小朋友咁叻， 你咁曵。」表面普通不過的責罵說話，聽在小朋友耳中，頓時變成傷害至深的說話。插畫師Mickco童年時飽受言語虐待，影響成長，他希望透過分享自己的故事，喚起大家對言語虐待的關注。



Mickco 是城中著名的時裝插畫師， 也是當代藝術家。 他跟不少著名品牌合作，畫出別具風格的插畫。包括Louis Vuitton, Tiffany & Co, Valmont, Lancôme, diptyque等。職場上很成功，但背後原來藏着段段傷心的回憶。

Mickco的父母在他3歲時離異， 他6歲前跟着媽媽在澳門生活， 媽媽因忙於工作，後來只好將他交給Mickco爸爸。他有時都跟身體欠佳的嫲嫲相處，有時由其他親戚照顧。12歲後，他跟隨爸爸到外地生活。

一句無心說話 釀成終生傷害

回憶起童年的種種，陪伴他最多的是畫筆和畫紙。他愛上繪畫，愛上藝術。「現在想起，自己來自破碎的家庭，喜歡將自己的事投射在畫作中，令所有事都變得完美。」可惜，上一輩大都認為繪畫無出息。

他想做一個插畫師，但親人並不贊成，又會說很多不好的說話刺激他。他還記得，小時候讀書成績不好，經常會聽到令他很難受的說話。

他們覺得我讀書唔叻，好無用，令我成長過程中，對自己有懷疑。又會將我同親戚的小朋友比較，因為他們都很叻，我就會想為何自己咁蠢。

即使現已長大成人，但當日字字句句依然歷歷在目。但這些都不是最可怕，因為他最怕就是聽到「困你入黑房！」「 我真的很怕困在一個密室內，成長過程中我會有密室恐懼症。」爸爸經常不在身邊， 加上嫲嫲曾中風， 身體甚差，Mickco的童年感到毫無安全感， 整日都活在恐懼中，長大後他更害怕搭飛機，連坐電梯都怕。

奬賞代替恐嚇 小朋友開心

當年成人對Mickco講的說話，日後成長有好大的影響。「我長大後跟親人閒聊， 說起當年的事， 他們都忘記了自己講過的說話。其實言者無心。」

好多人不是一出生就懂得做父母，他們都需要慢慢學習，但這並非藉口可傷害小朋友。成人會不自覺把自己的情緒放在小朋友身上， 但他們都是無心的，將工作脾氣或情緒放在我身上， 其實他們好疼我。 但不要以為講完無事， 對小朋友影響好大。

Mickco表示，他們以為用恐嚇的話語， 小朋友就會變乖。其實不是。如果不用恐嚇的方法， 改用奬賞的方式， 可能令小朋友會開心點。「就如返工， 你也不會想老闆日日痛罵你， 將心比己， 老闆給BONUS， 會開心點。」

回想童年，Mickco 感慨地說:「如果當時有人跟我說， 會在我身邊支持我，可能我童年會很不同。即使你不能在小朋友身邊， 但讓他知道如有事， 你會支持他。言語上的安慰其實已經很足夠。」

家長要留意， 不是每個小朋友都可堅強面對這些說話， 我當年是很堅強，懂得尋求幫助， 但不是每個人都懂得。有些小朋友可能會因此有嚴重情緒問題。

言語虐待 可能來自老師口中

Mickco小時候被老師責罰，過程中聽到說話都令他在成長過程中對自己有質疑，究竟自己真的是否那麼蠢，結果留下陰影。

言語虐待除了家長外，其實老師都有機會傷害小朋友的身心。要留意對小朋友的語氣及批評，說話不要太重，如對小朋友說: 你好蠢、無用、讀書差，會對其成長有陰影，無自信，建議最好多說讚美的說話少說傷害性的言語。 小朋友成績不好, 有些老師會說小朋友蠢、 無用，這對他們的成長有好大的影響。盡量稱讚的說話，少批評，令小朋友身心發展較好。

香港救助兒童會總幹事司徒恩: 「很多人都忽視了言語虐待對小朋友造成的創傷，今次很多謝Mickco分享他的故事，以喚起家長及照顧者對小朋友說話的關注，鼓勵大家用正向言語和小朋友溝通。希望11月20日都可以參加今次的世界兒童日: 講『正』啲活動，一齊支持停止言語虐待，用愛心保護兒童，滋養孩子的心靈，讓孩子健康快樂地成長。」

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責任編輯：鄺嫻