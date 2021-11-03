【立法會選舉】新民黨派5人出戰　葉劉循直選逐連任　容海恩轉戰選委會

▲ 新民黨公布今屆立法會參選名單。（陳永康攝）

立法會換屆選舉提名期上周六起展開，新民黨今日下午公布參選名單，派5人出戰，包括一度傳出放棄連任的主席葉劉淑儀。

新民黨今次派出3人出戰地區直選、2人參與選委會界別，並以「篤行一國兩制 開創嶄新未來」為參選主調。葉劉淑儀表示，提名過程十分艱鉅，因為有選委不願提名侯選人，甚至聯絡不上，但現時所有新民黨候選人已取得足夠提名，會在未來數天提交報名表格。

過去循港島區進入議會的葉劉淑儀，會繼續參與地區直選，循港島西競逐連任，另外會派出李梓敬參加新界東北、廖添誠出戰港島東。

至於2016年勝出新界東地區直選的立法會議員容海恩，今次就會轉戰新增的40席選委會界別，而她也非唯一一名轉到選委會爭連任的議員。

此外，新民黨也派出中委陳家珮出戰選委界。葉劉淑儀表示，對陳家珮十分有信心，因她在2018年立法會港島區補選時，僅以幾千票落敗。對於陳家珮今次改循選委會出戰，葉劉稱是因為選民希望她留在地區，坦言安排是為滿足選民要求。

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另外，廖添誠曾在2016年參選新界東，惟最終僅得850票。他表示，自己一直在地區深耕細作，希望市民看到其初心，亦希望日後可以將自己在經濟學的學識，運用在議會內，為香港創造更好未來。對於將與同為建制派的民建聯梁熙、工聯會會長吳秋北撞區，廖添誠指，自己過去一直進行地區工作，希望可以給選民多一個選擇，認為建制派內不存在任何互相殘殺。

葉劉淑儀補充，新選舉制度下多了很多精英出選，選委會亦人才濟濟，稱已經習慣多人競爭。她強調，參選名單完全由黨內研究及敲定，每個政黨均希望贏得更多議席，新民黨亦如是，在考慮每個候選人優勢後才考慮今日公布的陣勢。她又稱，新民黨素來的定位均為「溫和、中間」，受很多中產專業人士支持，今次選舉希望能夠吸引新選民。

港島西目前有民建聯陳學鋒、離島區議員方龍飛，至於選委會界別則已有11人報名。



新民黨完整參選名單︰

分區直選

港島東（東區及灣仔）︰廖添誠

港島西（中西區、南區及離島）︰葉劉淑儀*

新界東北（大埔及沙田區西部）︰李梓敬

選委會界別

容海恩*、陳家珮

註︰*為爭取連任

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記者：陳葆琳