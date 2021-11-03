【MIRROR星蹤】MIRROR成軍3周年感觸良多　12子分享成長點滴【有片】

▲ MIRROR齊集《MIRROR Be 3 Birthday Party》並接受訪問。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR成軍3周年，12子齊集出席《MIRROR Be 3 Birthday Party》，場面熱鬧！

12子於派對後接受TOPick訪問，分享MIRROR成軍周年的感受。

【MIRROR星蹤】12子首次演唱3周年團歌 Lokman代表分享3個願望

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回望MIRROR高低潮

AK問Lokman：「隊長，3周年有甚麼高高低低？」Lokman覺得：「其實都幾高和幾低。高的時候就如調教你MIRROR去到演唱會，大家那團火燒得很厲害，將我們推到上最高。最低就是疫情的時候，相信大家的心情都麻麻地，因為太多時間去思考。」

AK再問Lokman：「聽說MIRROR即將會進軍更大的舞台，你有收到這個消息嗎？」Lokman回應：「是嗎？何時？」AK補充指：「我也是聽公司說的，應該正在入紙的階段，希望明年的檔期可以落實。」

▲ （劉卓姿 攝）

提到Edan的MV過千萬點擊率，Edan表示：「多謝大家支持我們的作品！近來我正在拍攝電影，對我來說是很大挑戰，是新的嘗試。」

教主和Edan最近一起拍攝電影，教主謂：「很緊張，因為有毛姐教我們。」被問到弄傷腰部有否影響拍攝？教主回應：「沒有影響的，因為已做物理治療。」

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盼MIRROR一直團結

姜濤新歌《Dear my friend,》獲澳洲姜糖以此歌名為天上其一顆星命名，Stanley代姜濤回應：「他表示很開心，多謝Fans，會很努力地用作品去說話。」

MIRROR今天3歲生日，Lokman感慨道：「經過這3年，大家同步的願望是希望可以有4周年、5周年、6周年......可能未必會這麼密集地慶祝，但大家依然會堅守MIRROR的精神。任何時候走在一起也會很厲害的。」

▲ MIRROR齊集《MIRROR Be 3 Birthday Party》並接受訪問。

副隊長AK總結表示：「大家開始漸漸適應這個圈子、這個行業，從起初做訪問時很緊張，到現時有點搗蛋，這也是一種改變來的。我們的心這3年都一起過。」

至於Lokman則認為：「多人與少人的分別都很大的，有時會有小組或Solo的情況出現，我會覺得累一點，因為平常會多些人分擔一點工作。有兄弟在身邊真的很重要。」

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記者：梁樂欣