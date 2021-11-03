【中環地王】恒地508億元奪新海濱地王　利用「橋」作為設計發展概念

▲ 中標的設計方案建議興建三座建築物。（發展局模擬圖）

發展局今日（3日）公布，中環新海濱三號用地經過「雙信封制」方式公開招標後，批予恒地子公司國基發展，批租期50年，標書標價是508億元。

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標書評審委員會按照招標文件的準則評審標書後，最終國基發展的價格建議和非價格建議得分均是最高，總分共得100分。標書評審委員會向中央投標委員會建議接納有關標書，並獲得批准。

發展局發言人表示，政府願景是將三號用地，打造成香港嶄新地標，一個以人為本、着重可持續發展和城市設計，以及與四周環境融合的典範。中標的設計方案以「橋」作為整個發展的設計概念，希望透過項目建設一個世界級地標，加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間，不但與周邊環境融合，更能使海濱朝氣蓬勃。

中標的設計方案建議興建3座建築物，建築群外觀旨在突顯香港作為亞洲國際城市的形象。當中，最接近海濱的建築物屬於多用途，另外2座則作辦公室用途。建築物之間將預留間距以提供多條通風廊及都市窗戶，為發展項目帶來自然通風及自然光。項目將設公眾休憩空間，面積超過招標文件所要求的最少2.5萬平方米。

天台將設有一個名為「Horizon Park」的相連平台串連起3座建築物，公眾可在平台上多角度眺望中環景緻和維港景色。平台將以植物營造空中森林，同時提供草坪、緩跑徑及戶外空間予公眾使用。設計方案亦建議串連起中環現有的行人網絡，由內陸一直連接中環海濱及周邊地方，並提供一條行人通道由中環港鐵站接駁至發展項目。



今次招標共接獲6份標書，但只有兩份標書（包括中標者在內）在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求，而中標者最終總分較高而勝出。政府會根據早前公布的安排，在完成交易程序後，公布另一份符合要求的標書的資料，包括總評分、出價及設計方案概要。

按照政府規定，在完成賣地程序後，中標者須按中標的設計方案擬備總綱發展藍圖，並提交予城規會批准。根據賣地條款，3A和3B用地須分別於2027年12月31日或之前及2032年12月31日或之前完工。

中環新海濱3號商業地王位於怡和大廈對出，面積近52萬平方呎，最高可建樓面約161.5萬平方呎，中標財團另需興建約23萬平方呎的政府設施，包括重置現時的郵政總局等。

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責任編輯：吳卓峰