葉劉獲好友陳馮富珍提名　稱對立法會主席之位無興趣

▲ 葉劉淑儀。（陳永康攝）

新民黨今日公布立法會換屆選舉參選名單。被視為特首候選人之一、新民黨主席葉劉淑儀宣布參選，循港島西競逐連任立法會議員一職，是否意味着，她放棄明年3月的特首選舉？

葉劉回應道：「明年另一場選舉，我認為任何討論都是言之過早。」不過她透露，她已獲得前香港大學校長徐立之，以及世界衛生組織前任總幹事陳馮富珍的提名，參選12月的立法會選舉。

若成功連任，她又會否考慮立法會主席一職？葉劉斷言沒有興趣，稱自己不適合︰「做立法會主席處理程序問題，甚至可以說是家頭細務。我連自己屋企的家庭細務，都沒有興趣，更不要說立法會這頭家。」

葉劉強調，自己素來喜歡政策研究工作，在第一線發聲，若擔任立法會主席則不是很方便︰「所以我從來都沒有想過做主席，你們太抬舉我了！」

港島西目前有民建聯陳學鋒、離島區議員方龍飛報名。

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