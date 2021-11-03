  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (週三) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

葉劉獲好友陳馮富珍提名　稱對立法會主席之位無興趣

政治 17:37 2021/11/03

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

葉劉淑儀。（陳永康攝）

新民黨今日公布立法會換屆選舉參選名單。被視為特首候選人之一、新民黨主席葉劉淑儀宣布參選，循港島西競逐連任立法會議員一職，是否意味着，她放棄明年3月的特首選舉？

葉劉回應道：「明年另一場選舉，我認為任何討論都是言之過早。」不過她透露，她已獲得前香港大學校長徐立之，以及世界衛生組織前任總幹事陳馮富珍的提名，參選12月的立法會選舉。

若成功連任，她又會否考慮立法會主席一職？葉劉斷言沒有興趣，稱自己不適合︰「做立法會主席處理程序問題，甚至可以說是家頭細務。我連自己屋企的家庭細務，都沒有興趣，更不要說立法會這頭家。」

葉劉強調，自己素來喜歡政策研究工作，在第一線發聲，若擔任立法會主席則不是很方便︰「所以我從來都沒有想過做主席，你們太抬舉我了！」

港島西目前有民建聯陳學鋒、離島區議員方龍飛報名。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

葉劉不認同擁有長腿　謙稱︰大家給面子而已
19:04 2021/10/11
葉劉不認同擁有長腿　謙稱︰大家給面子而已
【多圖】葉劉淑儀「旗袍look」賀中秋　盼早日通關家庭團圓
17:49 2021/09/21
【多圖】葉劉淑儀「旗袍look」賀中秋　盼早日通關家庭團圓
【立法會選舉】新民黨派5人出戰　葉劉循直選逐連任　容海恩轉戰選委會
今日 17:04
【立法會選舉】新民黨派5人出戰　葉劉循直選逐連任　容海恩轉戰選委會

你可能感興趣

葉劉不認同擁有長腿　謙稱︰大家給面子而已
19:04 2021/10/11
葉劉不認同擁有長腿　謙稱︰大家給面子而已
【多圖】葉劉淑儀「旗袍look」賀中秋　盼早日通關家庭團圓
17:49 2021/09/21
【多圖】葉劉淑儀「旗袍look」賀中秋　盼早日通關家庭團圓
【立法會選舉】新民黨派5人出戰　葉劉循直選逐連任　容海恩轉戰選委會
今日 17:04
【立法會選舉】新民黨派5人出戰　葉劉循直選逐連任　容海恩轉戰選委會
徐立之 政治 特首選舉 立法會選舉 葉劉淑儀

最高瀏覽

【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
17:36 2021/11/02
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
【反擊戰】陳思銘指識男仔要學麥明詩 麥明詩反擊：會考後故意揀男女校
15:45 2021/11/02
【反擊戰】陳思銘指識男仔要學麥明詩 麥明詩反擊：會考後故意揀男女校
【三代單傳】孫仔飯後叫老婆洗碗遭95歲嫲嫲制止　公開家中傳統霸氣護孫新抱
18:24 2021/11/02
【三代單傳】孫仔飯後叫老婆洗碗遭95歲嫲嫲制止　公開家中傳統霸氣護孫新抱