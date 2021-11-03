【死因研訊】麻醉科及婦產科學院質疑專家供詞　死者家屬：勿傷口灑鹽

▲ 死者丈夫鍾德寧（右）早前判決後在庭外指，自己滿意是次裁決，當中的8項建議給予家屬滿意的答案。（梁錦麟攝）

33歲孕婦在2016年於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治，死因庭日前裁死於不幸（詳情即看：下一頁）。香港婦產科學院及香港麻醉科學院院長日前就專家庭上內容發出聲明，質疑專家證人的供詞內容。協助家屬的香港社區組織協會今日（3日）發聲明，指死者家屬冀透過這宗不幸個案，思考如何提高專業水平，在病人出現罕見但嚴重的病情時，守護病人的生命。

案件有判決後，香港婦產科學院表示，留意到近日有部分孕婦對引產和真空吸引助產的安全性表示關注，擔心引產或真空吸引助產是導致羊水栓塞的原因，並於昨天（1日）發聲明澄清有關誤解（詳情即看【下一頁】）。至於香港麻醉科學院院長向香港醫學專科學院發信，批評專家證人作其專科範疇以外的評論非常不當和不道德。

香港社區組織協會表示，醫學討論應基於基本的臨床診療常規及醫學研究實證作為基礎，因此應討論專家證人所表達的意見是否合理，不應因為屬不同專科範疇便公開指摘為非常不當和不道德，甚至要投訴違反醫生守則，拒絕接受善意批評。

▲ 33歲孕婦在2016年於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治，死因庭日前裁定死者死於不幸。（資料圖片）

同時亦指出，根據專家證人鄺沃林教授在庭上的作供，指出「導致失血的臨床診斷為羊水入血甚至羊水栓塞，便不會進行手術，反而需要透過心肺支援及以血製品解決血凝固問題，因此教授認為麻醉科醫生如果知悉上述情況，應該不會同意進行手術」，協會希望香港麻醉科學院了解死因研訊內容後，從麻醉醫學的角度仔細分析，再考慮有關專家供詞是否恰當及公允。

聲明最後重申，死者家屬再次感激兩位專家證人包括鄺沃林教授及勞子僖教授在研訊中以專業、客觀和公道的言論作供，能夠讓死者之死亡事件尋得真相，不希望以任何似是而非、以偏蓋全或轉移視線的言論在家屬傷口上灑鹽，實非仁醫所為。

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責任編輯：余思嵐