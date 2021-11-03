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【小小藝術家】理大邀逾千兒童設計郊野公園共融設施　即日起於校內展覽

社會 17:47 2021/11/03

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

3.5至5.5歲的兒童設計禁止餵食猴子的指示牌。（網站圖片）

香港理工大學設計學院公共設計研究室由今日（3日）起，至今年12月31日，將於理大舉行「玩樂公共設計」展覽，展示逾千名兒童針對郊野公園構思的共融設計。

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理大於2019年3月開展「玩樂公共設計」共融設計研究項目，以城門郊野公園為研究場景，聯同一群兒童藝術導師、1,023 名兒童及其家長研究共融設計。項目分為4個年齡組別，有不同的設計主題，其中3.5至5.5歲的兒童設計禁止餵食猴子的指示牌；5.5至8歲的兒童進行旋風設施設計、趣味工具設計和蝴蝶研究；8至12歲兒童則構思涼亭設計、戶外樹基空間設計、樹屋及觀景台設計；而12 至 18 歲的青少年則參與自主設計和回收箱設計工作坊。

理大公共設計研究室將由即日起至12月31日，於理大賽馬會創新樓平台展覽廳A舉行「玩樂公共設計」展覽，展示他們的構思及創作，展覽更輔以擴增實境（AR）及項目影片。此研究項目於2020年3月獲香港建築師學會邀請，代表香港參與國際建築師協會舉辦的金立方獎（國際級別）。

展覽早前舉行開幕活動。（理大提供）

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

香港理工大學‎ 郊野公園 公園 大學 文娛藝術 展覽 設計 玩樂 香港 工作坊

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