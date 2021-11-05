【P牌家長】「生仔要考牌」專頁論盡家教笑中有淚　80後版主盼身教下一代明辨是非

▲ Facebook專頁「生仔要考牌系列」80後版主夫妻Kelvin和Mavis接受訪問，大談管理專頁的點滴及家教心得。

「唔識教仔就唔好生啦」！大家出街遇到荒誕的家教事件，總會說出這一句話，在facebook專頁「生仔要考牌系列」更是看得最多，小朋友失控吵鬧、怪獸家長狗眼看人低、父母重男輕女等等，屢次成為網絡熱話。80後版主夫妻Kelvin和Mavis希望專頁不單是一個宣洩渠道，更希望鼓勵大眾去思考一件事的對與錯。

家長常言道，孩子健康快樂最重要，但有幾多家長做到？Kelvin與Mavis的兒子熹熹是33周出世的早產BB，看著兒子小小的身軀，曾擔心兒子「唔識大」，如今熹熹已經3歲半活潑好動，兩人深明孩子健康快樂的重要性。

▲ facebook專頁「生仔要考牌系列」創立3年，當中有很多投稿屢次成為網絡熱話。（網頁截圖）

「生仔要考牌」名字的由來

兩夫妻不時思考如何讓孩子健康快樂，同時又能適應現今社會。Mavis認為惟有學做一個好人，只要擁有良好心態和同理心，長大後便會過得開心和順利一點。

本著學好做父母的精神，Kelvin與Mavis在兒子出生不久後，創立了facebook專頁「生仔要考牌系列」。這個名字易記又有意思，Kelvin笑稱一開始想叫「湊仔經」，但有感太普通，問問「Google大神」下，發現有位專欄作家寫過「生仔要考牌」這五個字，Kelvin立即叮一聲。

我一看到這五個字就覺得好正，「生仔要考牌」好特別！生仔有機會影響世界，這個世界就是屬於下一代，學車要考牌、做會計師要考牌，生仔是否應該要考牌？

▲ Kelvin與Mavis教導兒子要有良好心態和同理心。（黃建輝攝）

「生仔要考牌」創立3年以來，已在家長界響了名堂，更成為不少港人對家教問題的宣洩渠道，至今專頁已刊登逾1,500篇投稿，當中不乏爆紅家教事件，引來傳媒紛紛轉載報道。

這專頁某程度上是另類教育，我們不是要指責小朋友做得不對，而是啟發一班目標群眾，不單是家長，還有照顧者、老師、兄姊，總之有需要傳遞訊息給下一代的人。

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投稿從生活日常到家庭關係

Mavis坦言從處理讀者的投稿，也不斷啟發他們如何教導兒子。最初收到的投稿大多是生活日常，例如有人推BB車乘扶手電梯好危險，又有小朋友乘升降機或餐廳內狂跳大叫，令他們明白教仔必須首重禮貌。

最令他們有感而發是近一年收到不少人訴說家庭問題，如讀書壓力大、父母偏心重男輕女等，文中常不禁疑問︰「點解我爸媽會咁樣？」、「點解要迫我？」Mavis都會代入投稿者的想法，思考如何去處理，從中學習如何教導兒子。

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「舅父」搞笑投稿最印象深刻

對於Kelvin來說，最印象深刻是一名「舅父」的投稿，他大呻家姐因老爺出錢去泰國人工受孕產子後，從此是他的惡夢開始。家姐當自己是KOL，借小朋友打卡放社交平台曬溫馨，其實私下不湊B常推給弟弟照顧，弟弟有感家姐「有事鍾無艷，無事夏迎春」，深深不忿而投稿。

這篇故事寫得很好，有起承轉合又搞笑，但笑中有淚。

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堅持編輯文稿助網民易讀

身兼數職的Kelvin主要做寫字樓，另有做Uber司機，與從事保險業的太太Mavis在工作、家庭與打理專頁之間取得平衡。處理投稿主要由Kelvin負責，Mavis則主力照顧兒子，輔助管理專頁。

「如果篇投稿大概1,500字，我要花約一小時改稿。」Kelvin為了盡快處理投稿，會在上下班時間在車上拿起電話改稿，在細小的屏幕看千字文，好考眼力。

▲ 兒子是一名早產嬰，幸慢慢健康成長。（受訪者提供相片）

Kelvin對每篇審稿的認真程度比得上傳媒工作者，每次修改完會從頭再看是否通順、有否搞錯前因後果，他深怕改動後會影響投稿者的原意，「如果投稿者認為我改得不好，記得告訴我，我會馬上再修改。」

不少網民勸導他不如直出投稿算了，何必辛苦自己，但Kelvin堅持要修改文章，除了令網民易讀之外，更重要讓網民專心看投稿者的故事，針對故事去留言，而非討論文字問題。

雖然不少投稿「甩頭甩髻」、錯字連篇、沒有逗號，但不要緊，我最著重是大家讀完每個故事後的看法，大家的留言和支持是我運作專頁的最大動力。

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「P牌父母」教孩子明辨是非

在今時今日，身處是非黑白愈來愈模糊的社會中，為人父母更要懂得教導孩子明辨是非。Kelvin與Mavis希望透過專頁鼓勵大眾多思考，無論事無大小都可以討論。「有人設法限制你的思想，我就更想鼓勵別人多思考一件事的對與錯。」

「生仔要考牌」幾乎與3歲半的兒子共同成長，開頁之初盛行「贏在起跑線」，甚至「贏在射精前」，兩夫妻一直反思如何在現今教育制度下生存，還有很多知識需要學習，相信自己到死亡一刻仍是「P牌父母」。

人生是要不斷學習，家長要多學識、有不同經驗，才能灌輸正確價值觀給下一代。

▲ Kelvin與Mavis不時思考如何讓孩子健康快樂的同時，又能適應社會制度。（黃建輝攝）

Kelvin與Mavis的用心營運，去年終獲出版社邀請把文章結集成書，當下Kelvin也想到這些故事屬於廣大讀者，對於應否出書掙扎了良久。直至得知出版社總編輯也是一位家長，更是專頁的粉絲，他認為以另一形式傳播給更多讀者，能正面影響更多人，終打動Kelvin答應，成就了這本另類的家教天書。

從管理專頁到出書，Kelvin的初心只想略盡綿力貢獻社會，專頁曾幫過不同的NGO刊登無償廣告，主要幫助SEN小朋友，今次出書的稿費或會捐出部分去幫助他們。

我只是想正面影響這個世界，利用自己一些影響力去感染更多人，幫助下一代，我的初心至今沒有改變。

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記者︰林綺玲

場地︰Sky Blue