【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　消防隊目許志傑被發現時伏在鐵皮上

▲ 時任消防員馬啟耀今於死因庭作供。梁錦麟攝

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（3日）續。曾參與拯救死者許志傑、時任消防員今作供稱，當時啟動「MayDay」救援程序，入口指揮官或誤以為再有隊員遇險；消防員的書面供詞亦指出，他首次發現許時，許的身體伏在鐵皮上，雙手抓着鐵皮，沒有反應。

死因研訊主任於庭上讀出時任消防員馬啟耀的書面供詞，馬曾參與拯救死者之一、消防隊目許志傑。馬指，2016年6月23日事發當日馬隸屬青山灣升降台，收到控制中心通知後前往淘大工業村。馬指收到指示，沿喉進入火場與觀塘泵車小隊「交更」。

馬的供詞指，當日青山灣升降台在進入火場後10米右轉時，發現有2支喉筆。隨後抵達1間迷你倉後發現有3名消防員在內，由於視野不清，未能看到倉內情況，馬只看到倉內有2名消防員從倉內離去。馬隨後進入倉內，看到死者許志傑身體伏在鐵皮上，雙手抓着鐵皮，沒有反應。馬於是將許的雙手鬆開，並與隊友合力將許抬離火場。

馬作供稱，當時找到2個喉筆時才發現現場有2條消防喉。馬當時亦在無線電聽到高級消防隊長溫志平向入口指揮官交代倉內情況，若啟動「MayDay」救援程序，入口指揮官或誤以為再有隊員遇險。

馬續指，當日其小隊擔任的角色是拯救者，若事後孔明的說，當然可以指他們亦是許的同伴，應啟動「MayDay」救援程序。馬又指，當時未有留意許的氣樽有否響起警報，亦未有留意隊友有否響起警報。馬指當時環境聲音嘈吵，充斥水聲及無線電聲，或會聽不到警報聲。

馬又指，自己曾將許抬離火場，當時分別由4個人抓住許的四肢，而馬則處理右手。馬形容當時現場環境狹窄，支援同事難以接替他的工作，最佳的接替位置為火場入口處1號樓梯。

死因研訊明（4日）續。

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記者：梁錦麟