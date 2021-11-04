【父母之道】教功課壓力爆煲破壞親子關係　4孩媽媽馬露明︰家長先以身作則控制情緒

▲ 品格教育協會創辦人劉馬露明（Christine）分享，親子關係面臨挑戰時，家長更應先處理好自己負面的情緒。

家長關注子女學業成績的同時，亦重視孩子的品德教育，期望他們品學兼優。品格教育協會創辦人及主席劉馬露明（Christine）與醫生丈夫五年抱四，育有三子一女，包括一對龍鳳胎。4孩媽媽Christine的教養宗旨是先「品」後「學」，她分享親子關係面臨挑戰時，家長更應先處理好自己負面的情緒。

功課不是家長責任

即使家長平日與子女關係再好，但當教孩子做功課及溫習時，少不免會動氣，甚至引發親子衝突。Christine指有家長追求完美，希望子女遞交給老師的功課都是正確無誤的，她強調「功課是小朋友的責任，不是家長的責任」，家長的角色是從旁協助，在小朋友遇上難題時扶一把。

功課不是要做到完美，反而是一個學習過程，你寫錯字就由它錯，才會知道錯在哪裡。

▲ Christine指作為家長要有同理心，站在孩子角度看。（湯炳強攝）

Christine就讀幼稚園的大仔曾被老師在中文功課圈錯，她說這並非壞事，老師從中了解他的問題，他又知道自己錯甚麼，她覺得父母應讓小朋友面對後果。Christine深知兒子不喜歡寫字，若她坐在身邊督促，他只顧跟媽媽聊天，寫得更慢。於是她給兒子一個時限，之後自己離開，兒子想媽媽回來，就會極速完成功課。

育兒從來不只一條路，也沒有一套適用於任何人的方法，Christine認為只要家長找到最適合自己和孩子的方法就行了。

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父母先做好情緒管理

當孩子出現負面行為或情緒問題，例如發脾氣、扭計、講大話，Christine鼓勵家長化身偵探，了解孩子行為背後的原因，以講大話為例，別只跟小朋友說「不要講大話」，而是探討他講大話的動機。

她分析小朋友講大話大多由於害怕，想保護自己，又或覺得好玩而已。小朋友的行為與家庭教育有關，如果小朋友說出真話，家長發脾氣的機會很大，小朋友就寧願以講大話來掩飾，這樣家長需自我檢討。Christine表示︰

作為家長要先有同理心，站在孩子的角度看，不代表他們是對的，但最低限度要嘗試了解他們。

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「不准發脾氣！不准喊！」Christine反對家長這種強硬的說話，認為孩子因傷心而哭是最自然的反應。家長表達了明白孩子的感受後，要讓他們情緒穩定下來，但即使說多少次「冷靜啲」，年幼的孩子根本不懂何謂「冷靜」。她建議家長找出適用於小朋友的冷靜方法，一如有大人以跑步、聽音樂、吃東西等冷靜自己，大家的方法都不一樣。她提醒家長先以身作則控制情緒︰

最重要是家長要冷靜，不要發脾氣。你叫小朋友不要發脾氣，但你自己都發火，更何況是小朋友。

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維繫親子關係4大鑰匙

想改善及維繫親子關係，Christine覺得首要是聆聽，尤其遇上疫情來襲的一年，更需要聆聽孩子的心聲。家長要在對的時間與孩子「傾心事」，而非局限於指定時段，你想聽的時候，孩子卻未必想分享，也不要加插批評。Christine習慣在接孩子放學的過程中，跟兒子密密傾，但有小朋友放學後已很累，不想說話了，所以要視乎孩子的意願。

▲ Christine推行繪本教育，認為閱讀對小朋友非常重要。（受訪者提供相片）

她推崇父母與孩子的一對一約會，建立更親密的親子關係，一星期半小時至一小時的獨處時間已很足夠。父母也可以明確跟其他子女說明，輪流實行，每個孩子都有獨霸爸媽的機會。

Christine強調閱讀對孩子非常重要，家長與子女透過親子閱讀互動，鼓勵孩子說出自己的經歷及感受，彼此分享生活日常。家長可在過程中多發問，了解孩子之餘，也能刺激孩子思考。

另一方面，她提及夫妻管教上要一致，否則父母各說一套，無疑令小朋友感到混亂。無論如何夫妻都要商量清楚，達成共識後才與小朋友說明。

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記者：駱秀玲