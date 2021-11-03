【安心出行】長者安居協會單日接獲逾80宗「安心出行」查詢　擴大支援至非平安鐘用戶

▲ 長者安居協會單日接獲逾80宗「安心出行」查詢，決定擴大支援至非用戶。（長者安居協會圖片）

由11月1日起，市民進出政府大樓、辦公處所及公共街市等地方時，須強制使用「安心出行」流動應用程式。長者安居協會表示，單計今天（3日）截至下午3時45分，協會共接獲84宗有關使用「安心出行」的查詢。協會決定即日起擴大支援，除了協助「一線通平安鐘」用戶，亦會協助一般長者下載有關應用程式於其個人智能手機內。

長者安居協會表示，「一線通平安鐘」服務熱線中心接獲關於政府場所使用「安心出行」流動應用程式的查詢個案持續增加。自10月中至今共接獲逾200宗關於「安心出行」應用程式 的查詢，且查詢個案持續增加，單計今天（3日）截至下午3時45分，協會共接獲84宗相關查詢。查詢要想了解如沒有安裝有關應用程式能否進出政府場所、如何安裝及使用有關應用程式等。

協會因應長者的需求有最新安排，即日起會擴大支援，同時協助非「一線通平安鐘」用戶長者，於其個人智能手機下載「安心出行」應用程式。有需要的非用戶長者可於協會辦公時間內，前往協會會址求助，或致電2952 7250查詢詳情。

長者安居協會服務詳情：

服務時間：星期一至五上午9時至下午6時

查詢熱線：2952 7250 (上午9時至下午6時)

提供服務地點：何文田愛民廣場 S2，長者安居協會辦公室

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責任編輯：李榮忠