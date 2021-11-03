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【節約能源】宿生沖涼限時播歌、改用環保白板筆　國際直資學生環保方案獲獎

社會 18:22 2021/11/03

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

英基南島中學學生團隊的環保白板筆方案獲獎。（主辦單位提供）

來自直資、私立及國際學校的3個學生團隊，提出設定限時歌曲播放表來減少淋浴用水量，以及課室轉用「環保白板筆」等節約能源方案，在英基學校協會與環保團體合辦的「自然大作為」比賽勝出，倘有關方案獲學校採納，便可在校園實踐。

英基與國際保育組織大自然保護協會（The Nature Conservancy），於上周六（10月30日）聯合主辦「自然大作為」（Nature Works）項目展示日，展示學生團隊的減廢、節省能源及改善校內空氣質素等計劃。

英基學校協會轄下南島中學學生發現，學校每一年共棄置一萬多支塑膠白板筆，相當於23,000多個膠樽，團隊建議採用壽命比普通白板筆長13倍的「三合一蠟筆」，若22間英基學校同時轉用環保蠟筆，每年便可以減少8,400公斤的塑膠廢物。

宿生用水量高過全港平均水平　倡沖涼設定限時音樂播放表

直資寄宿中學李寶椿聯合世界書院同學亦發現，每位同學日均用水210公升，但全港平均用量只是130公升，於是提出了多項「慳水建議」，包括雨水保存設施、節水花灑頭以及設定限時音樂播放表，冀讓同學們有意識地縮短淋浴時間，又可欣賞喜愛的音樂，一舉兩得。

私校弘立書院同學則研究香港用電量，發現由空調耗用電量佔3成之多，相等於每年浪費426,343kWh，建議將空調「自動化」，估計可節省284噸碳排放及400,000kWh，或港幣50萬元。

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最終上述3校團隊獲選為優勝隊伍，可獲1萬元資金，以實現其構思，倘計劃獲校方接納，即可在校內實踐。過去8個月，學生們參加一系列講座、研討會和團隊建立活動，包括在7月於英基啟新書院及TNC保育地點白泥舉行夏令營，參與蠔礁保育工作，並進行生物多樣性調查。

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責任編輯：馮琪雅

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