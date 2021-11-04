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【校長專欄】舉辦「中國歷史及文化周」活動 令學生領略中國傳統文化藝術

中小學 11:55 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

學校舉辦文化周。

由2021/22年度開始，全港所有學校均需要為「維護國家安全及國家安全教育相關措施」訂立工作計劃，從學校行政、人事管理、教職員培訓、學與教、學生訓輔及支援、家校合作等範疇中加入相關的元素，從而加強校內各持分者認識法治及國情，以及提升國民身份認同感。

在小學的層面，不少國家安全教育與中華文化的內容相似，因此，只要在日常繁忙的教學環境中花多一點心思作安排，相信學生在此範疇中都會不知不覺間有所得着。當中所講的「心思策略」便是「有機結合，自然連繫」。何謂「有機結合，自然連繫」呢？以下是兩個例子。

為慶祝十一國慶日，本校家長教師會與一個團體合作，舉辦了一個名為「100 x 24 百人壁畫賀國慶」「親子黃昏燒烤營」活動。當天學生、家長及其他義工在相關團體的協助下，以接力的形式在二十四小時內完成一幅位於學校門外的壁畫。壁畫的內容是以不同大灣區的特色建築物剪影構成，目的除了帶出中港融合的意義外，亦可間接地介紹不同地方的特色建設。

還記得在活動當天，無論學生、家長及義工在進行壁畫活動時，都不斷會詢問壁畫中建築物剪影的內容，那麼，我們就可以即時向他們說出此幅壁畫的深層意義。同時，日後在常識科課堂中教授到「有關中國及香港具特色的建築物」、「有關中國及香港旅遊地方」或「有關中國及香港的建築風格」時，我們亦可安排學生去觀賞壁畫，學生透過剪影來上網尋找相關的資料，期間他們就會不知不覺間以自學形式學到我們預設的知識，這些就是我所講的「有機結合，自然連繫」。

另外，學校每年均會在十月中旬舉行了一個為期一星期的「中國歷史及文化周」活動，目的是希望透過一星期的活動來加深學生對中國歷史及文化的認識，本年度的主題為「粵劇」。通過在小息、導修堂課及德公課所進行的活動，包括「觀賞粵劇影片」、「競猜粵曲演唱者(老師及校長)遊戲」、「面譜製作」、「粵劇工作坊」、「粵劇服裝體驗之旅」等活動，務求令學生從活動中親身領略到中國傳統文化藝術的意涵，這亦是一個「有機結合，自然連繫」的表現。

當推行國家安全教育是學校應有之責的時候，「有機結合，自然連繫」相信是一個既能做到軟性推行，亦能有頗高成效的其中一個方法。

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撰文 : 林嘉康校長 九龍婦女福利會李炳紀念學校

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