【CHANEL加價】CHANEL手袋本年度第3次加價　大號2.55+ Classic Flap Bag衝破7萬元

▲ CHANEL手袋價格年年都有升無跌，難怪不少人也認為早買早享受！

CHANEL近年無懼疫市不斷加價，繼今年初及7月宣佈加價後，踏入11月再進行第3次價格調整。CHANEL香港官網在更新新價錢後，經典手袋如2.55、Classic Flap Bag加幅比上2次更高，經典款 Classic Flap 30衝破7萬港幣。

CHANEL Classic Flap Bag

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不少女士認為人生必須擁有的Classic Flag Bag系列，每次價格調整都會被列入加價袋款。今次細號手袋(CF 23)由舊價$56,200加至$63,800，加價達$7,600; 中號手袋(CF 25)由舊價$61,000加至$68,200，加價達$7,200;大號手袋(CF 30)由舊價$66,000加至$73,400，加幅達$7,400。CF 30在漲價後更突破7萬元，難怪不少CHANEL迷表示加幅超出預期。

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CHANEL 2.55

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復古感極重的2.55手袋是Coco Chanel於1955年時第一個推出的手袋，經典的菱格紋車縫線及方形鎖設計絕對是品牌最具標誌性的手袋之一。今次2.55手袋由舊價$61,000加價至$68,200，加價$7,100;而大號2.55手袋由舊價$66,000加至$73,400，加價達$12600。「袋皇」2.55系列一加再加，可見其保值及升值能力同樣高。

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責任編輯：張懿慧