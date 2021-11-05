【關注SEN】患ADHD難適應朝九晚五決心創業　男拔舊生開卡牌店︰路是艱難但享受

▲ 25歲的Jonathan患ADHD，難適應朝九晚五工作，決心創業開卡牌店。

專注力不足及過度活躍症（ADHD）很常見，可是患者往往會被誤解是曳仔，現年25歲Jonathan在三年級時確診有ADHD，名校拔萃男書院畢業後赴英升學，回港在大學任職助教，看似一帆風順，背後卻有苦自己知，他直言自控力差、專注不到，打份朝九晚五工比常人辛苦，決意去創業。

25歲的Jonathan是「集玩式卡牌遊戲店」（俗稱卡舖）TOP3 Card Game主理人，他在店內一腳踢，凡事親力親為，日常開舖由下午4時至凌晨1時，由入貨零售遊戲卡牌，至舉行對戰比賽交流活動等。訪問當時開業約4個月，投資了6位數字，他表示收入夠支付租金電費等，但未計自己人工，相信前景樂觀，預計在2年內賺到第1桶金。

小學三年級確診ADHD

Jonathan在拔萃男書院畢業，及後赴英國Bangor University修讀心理學學士及運動心理學碩士，學術成績表看似亮麗，但他指自己不是尖子，嘗試走父母想要的路，但受ADHD及自身興趣影響，選擇按自己的步伐去開展事業路。

回想Jonathan就讀拔萃小學三年級時，跟爸爸打機玩足球遊戲，Jonathan總是跳來跳去，球員射波時要跟著跳起。之後母親帶他去檢查，確診患ADHD。

我小學時會好玩去推人，在不適當的時候跑，從來都不執拾袋，試過找物品要倒出書包內所有物品。

▲ 25歲的Jonathan創業開設TOP3 Card Game店舖。（陳靜儀攝）

升讀名校男拔壓力大

自我管理及時間管理皆有困難，Jonathan後來食藥穩定病情，才少了投訴。小五小六他自知跟他人不同，甚至拿著ADHD作免死金牌，成為搗蛋小皮孩。拔萃小學畢業後，當時學校仍與拔萃男書院是直屬中小學，故Jonathan升讀名校男拔。

我入到去發現個世界大了，有些同學層次水平高很多。有學業壓力之外，另一壓力是希望不要被人欺負，始終我小學時是大無畏，別人遷就我。

▲ Jonathan跟弟弟都有ADHD。（相片︰受訪者提供）

ADHD是學習障礙，父母花很多錢去助Jonathan輔導練習、上小組班等，曾聘請導師回來教他執文件、寫筆記等。Jonathan表示在拔萃讀書需要自律，學生要安排好做功課的時間，今日做少少，下星期做少少，似大學形式。

那時交功課一定有甩漏，會跟老師說我忘記了。讀書是要迫的，如果我肯聽的事、坐底聽，我是不用溫書，考天才波都會有70、80分，但前題是要我聽……

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依從父母期望升讀大學

父母都是英國讀大學，Jonathan明白爸媽傳統概念是「不讀大學，你條路很難行」，曾考慮過不讀大學，但他笑指會家變。在中學時是曲棍球校隊的他，曾突破不到心理關口而放棄運動，故他大學決定選修有興趣的心理學及運動心理學。

家人很緊張，中學時已催谷我，他們會擔心有ADHD的前路會坎坷，想我裝備下自己，認為至少有學士學位。

男拔畢業後赴英讀書4年，回港在浸會大學及教育大學做研究助理1、2年，Jonathan發覺因ADHD、管理時間及個人多方面，不太適合朝九晚五的工作。

考慮了很多，有能力的，不如試創業。我細佬曾說起想開卡舖，我自己都覺得好好玩，不如嘗試下。

▲ Jonathan自知因ADHD跟他人是不同，按自己節奏找方法去適應。（陳靜儀攝）

創業開卡牌遊戲店

Jonathan在小時有跟同學玩pokemon、遊戲王等，後來長大了，受小3年的弟弟影響更投入。

我本來不知道玩卡有聚腳點，有一次弟弟帶我出去玩，初哥的我跟一位師兄玩，對方砌了一副很厲害的卡，等於我拿把刀，他拿槍去打，武器級數不同了。當時我輸得很慘，之後努力研究，亦接觸很多人，甚至有創業的念頭。

對於從事有興趣事，就不受ADHD影響，Jonathan舉例要ADHD者專注打機數小時是沒難度，他外出打大型賽可坐1、2小時。可是對方如想太耐，他會不耐煩，玩卡牌對戰遊戲，腦筋要轉得快，

我已想到3、4個方案別人一定會這樣做。我不會說出來，牌品問題，但我會想你為何想如此久。有的ADHD仔真的會說出來，被人覺得串嘴。

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ADHD患者不是輸一世

Jonathan之前的工作比現時賺得多，但他無悔，明白創業要捱，現時樂在其中，路是艱難但享受，喜歡跟別人傾偈交流。

我有嘗試去行父母想我行的路，但行得不開心，他們也看到知道的。爸爸之前會跟我說「你又唔返工？」，現時則叫我多休息。

▲ 為了讓大眾認識有特殊學習需要人士，香港大學公民社會與治理研究中心聯同4間社會機構，包括CareER、協康會、香港耀能協會以及聖雅各福群會以協作模式，獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推動「賽馬會共融．知行計劃」。（圖片︰「賽馬會共融．知行計劃」提供）

大學是家長認知最舒服或最保底的出路，但Jonathan有感如真的讀不來就無為強求，不如試下其他出路行業，他有感現時的創業，其實不用大學資格也可做的，

有ADHD要認知自己是不同的，走的路是會困難，可依自己節奏找方法去適應。不要將過度活躍當作弱點，是有障礙的，但不是一世輸了，不要悲觀。

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記者︰顏紫燕