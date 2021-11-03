【天文現象】本港11.19上演月偏食　傍晚時段望向東及東北方可觀賞　

▲ 香港天文台於今(3日)表示，於本月19日傍晚，香港上空將出現月偏食。(網上資料圖片)

天文現象月偏食再現，香港天文台於今(3日)表示，於本月19日傍晚，香港上空將出現月偏食，但由於月食期間月亮的仰角較低，故面向東及東北方而沒有障礙物的地點是觀賞的最佳位置。市民亦可透過天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館和保良局顏寶鈴書院的聯合網上直播，觀賞是次月食過程。

當天月球於下午5時38分東升，其時已過「食甚」階段，月球正逐漸離開地球本影。到下午6時47分，月球「復圓」，完全離開地球本影。整個月食過程在晚上8時06分當月球離開地球半影時結束。由於月食在月球升出時已經開始，故這次現象又稱為「帶食出」，在港只能觀看到月食過程的後半部。

至於下一次在香港可以觀看到的月食，將會是明年11月8日出現的月全食。

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記者：洪芷晴