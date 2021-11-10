【面試技巧】爸媽代子女答問題影響表達能力　辯論尖子拆解入學面試失分位

表達能力對於小朋友的成長至關重要，尤其是中小幼入學面試，今集《湊得輕鬆啲》邀請專業溝通協會創辦人謝智勇（Vincent），分享如何培養小朋友的表達能力，提高面試成功的機會。

學生普遍闡述能力不足

在香港不論入讀幼稚園、小學或中學，學生少不免經歷面試。Vincent指，在升小面試中，小朋友面試失準的原因，在於延展或闡述問題的能力不足。他曾模仿考官問小朋友「你覺得哪種動物可以代表自己？」，小朋友簡短地回答「猴子，因為我屬猴」便停下來，一句起兩句止。

通常考官問這些問題，都是希望小朋友展現聯想的能力，說一說猴子和自己有甚麼共通點，例如是性格活潑、好動，抑或其他原因，希望聽到多點資訊。

至於升中面試，考生有機會參與小組討論或長篇演說。Vincent指正正在這一環，展現小朋友本身的組織能力不足。他以小組討論為例，小朋友腦中或有許多想法，但往往未能用連接詞及提示字句如第一、第二、首先、然後等來表達，令考官難以理解箇中邏輯。

父母過度照顧影響表達能力

父母培養小朋友的方式會影響其表達能力。Vincent指出，小朋友面對親戚或其他人的提問時，或因害羞而不敢回答問題。父母為免小朋友丟臉，愛「搶答」問題，令小朋友缺乏思考動機及表達的意欲。Vincent亦觀察到，某些小朋友缺乏生活概念。他以面試題目為例，問小朋友何時吃早餐，對方回答「14點」，

大家都知道這樣回答有問題，反映父母過度照顧小朋友，令他們缺乏機會建構生活概念。

Vincent建議家長把握「黃金時間」改善小朋友的表達能力，「若是升中面試的話，黃金時期就是小一至小六」。他指家長與子女準備升中面試時，都想猜中題目，讓小朋友順利回答，提高入讀心儀中學的機會。然而，這樣不利於培養小朋友的說話能力。他指家長在日常生活中，應跟子女討論各種議題，「例如今日下雨，家長可問小朋友，你覺得我們需要帶甚麼外出、做甚麼才可降低危險性？」，鼓勵小朋友說出自己的想法。即使在過程中，小朋友表達錯誤，家長也可把握時間糾正他們的觀念。

面試「先聲奪人」有優勢

要在面試中突圍而出，Vincent指自信心是關鍵，考生若能在面試中「先聲奪人」，能夠令面試官留下深刻印象。他又指校長及老師未必在乎答案的對與錯，以面試問題「1加1為何等於2？」為例，老師不是要求考生做數學論證，而是希望他們用日常生活的觀察作解答，展現思考能力便足夠。

要令小朋友增強自信心，家長的鼓勵十分重要。Vincent認為家長應鼓勵小朋友接觸興趣不大的事物，不要困在舒適圈，

父母應鼓勵子女討論時事議題或生活瑣事，在熟悉的環境中增強他們的自信心。

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記者：胡嘉儀