【非法拍攝】20歲男涉偷拍兼出售女學生裙底過百張　遭警地鐵站埋伏偷拍斷正

▲ 20歲男涉偷拍兼出售女學生裙底過百張，搜屋檢仿製槍49歲母親同被捕。（黃傑偉攝）

警方昨日（2日）拘捕一男一女，涉嫌非法拍攝或觀察私密部位，發布非法拍攝或觀察私密部位影像，盗竊及藏有仿製槍械罪，被捕男子20歲，女子49歲均報稱無業，兩人為母子關係。

警方10月份收到10間學校擧報，指有人於網上貼出學童裙底照片及影片，黃大仙警區接手調查，探員調查發現有網站貼出過百張裙底照片，有70多張為校裙照，亦有大量裙底影片索價數十至數百元不等。警方發現偷拍多發生於巴士及地鐵等公眾地點，亦有扶手電梯,偷拍者以手機於人多不察覺時下手，再上載網上出售。

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警方經深入調查後鎖定一目標男子，並於昨日在彩虹港鐵站採取行動，探員當日發現目標男子，在扶手電梯尾隨女子及偷拍事主裙底，於是以偷拍拘捕男子，並檢取涉案手機，被捕男子20歲報稱無業。警方其後搜查男子將軍澳健明邨住所，於電腦內檢獲大量裙底相片及影片，亦檢獲一批記憶體，一張他人報失八達通及5枝仿製槍械和900發BB彈。警方並於單位內拘捕49歲女戶主，被捕兩人為母子關係。警方指調查仍持續，不排除再有人被捕。

黃大仙警區刑事部總督察潘兆鏗指，新修訂窺淫罪於10月8日通過，包括非法拍攝及非法發放影像罪，一經定罪最高可被判監禁5年，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉