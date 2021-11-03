【科研成果】2020年度國家科學技術大會今舉行　中大及科大兩項研究獲頒國家自然科學獎

▲ 國家科學技術獎勵大會今日舉行。（新華社）

2020年度國家科學技術獎結果今日（3日）出爐，本港兩間大學有研究項目獲得國家自然科學獎二等獎，分別為中大醫學院團隊有關「非酒精性脂肪性肝病」的研究；及科大有關非飽和土的研究。

國家自然科學獎授獎項目共有46項，其中一等獎有2項，二等獎有44項。中大醫學院內科及藥物治療學系教授于君領導的研究團隊，憑「非酒精性脂肪性肝病及相關肝癌自然史、發病機制、診斷和防治研究」獲頒國家自然科學獎二等獎。團隊成員包括黃煒燊、陳力元、張翔，以及沈祖堯。

非酒精性脂肪性肝病（Non-alcoholic fatty liver disease，簡稱NAFLD）是一種肝臟內積聚過多脂肪導致的疾病，是目前最常見的慢性肝病，全球有15%至40%的人口受影響。NAFLD包含不同的肝臟疾病，從早期的單純性脂肪肝，發展至非酒精性脂肪性肝炎（簡稱NASH），並有機會演變為肝纖維化甚至肝癌。團隊對NAFLD進行了歷經18年的研究，了解該病的發生、發展進程及患病的高危因素，同時揭示相關肝癌發生的分子生物學機制，並找出有效的治療靶點。

研究團隊亦首次發現關鍵分子機制對非酒精性脂肪性肝炎或肝纖維化的作用，並揭示有效治療的措施，同時發現中藥葉下珠有效預防非酒精性脂肪性肝炎的機制，為臨床上預防及治療提供新方法。團隊亦透過全基因組測序及細胞生物學實驗，發現含高膽固醇的膳食能誘導肝臟基因突變和異常表達，導致NAFLD相關肝癌。

▲ 中大醫學院內科及藥物治療學系教授于君。（中大提供）

另外，香港科技大學土木及環境工程系講座教授吳宏偉領導的研究項目《狀態相關非飽和土本構關係及應用》，亦獲2020年度國家自然科學二等獎。

研究團隊自1995年起對非飽和土進行系統性的深入研究，率先發現非飽和土滲流隨應力狀態的變化規律、變形特徵的吸力路徑相關性等。團隊亦創建相關的力學理論，為斜坡、路基等基礎設施的科學設計與安全施工奠定理論基礎。研究團隊自主研發的新型非飽和土實驗系統已被全球近300家研究院、大學和政府部門採用。吳宏偉對獲獎感到欣喜，認為是團隊合作的成果，更特別感謝港大的李焯芬院士。

▲ 科大霍英東研究生院院長兼土木及環境工程系講座教授吳宏偉。（科大提供）

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責任編輯：黃悅晴