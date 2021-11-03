  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (週三) 20:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【緊急呼籲】13歲峰峰苦候遺心續命多時未有消息　父親鼓勵兒子樂觀心態面對

社會 19:18 2021/11/03

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

13歲峰峰苦候遺心續命未有消息。（照片由兒童醫院提供）

13歲的阿峰因擴張性心肌病變引致急性心室衰竭，情況持續危殆，正在香港兒童醫院深切治療部留醫，其母梁太上月中已公開呼籲公眾善心捐贈合適的遺心，惟至今仍未獲合適遺心續命，早前更因心臟循環功能未如理想，造成胸腔積水，需插喉把積水排出體外。詳情請見【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

兒童醫院指，阿峰情況持續危殆，正在兒童醫院深切治療部留醫，需繼續使用雙心室輔助器維持心臟循環功能，及接受連續性腎臟透析治療，暫時未有合適的遺體心臟；其心臟功能完全依賴儀器維持，隨時有出現併發症的風險，醫療團隊會繼續按臨床情況提供相應治療。

阿峰的父親透過醫院表示，近日曾與兒子傾談，知道兒子有時會不開心，會鼓勵他遇有事情無法選擇時，可選擇用甚麼心態去面對：

既然開心又係咁過，唔開心都係咁過。所以我哋要繼續保持樂觀心態，做好自己本份，迎接未來嘅挑戰。

父親又指，阿峰現時好勤力做復康運動，繼續保持樂觀，相信兒子一定會康復。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【緊急呼籲】峰峰仍未獲遺心續命情況危殆 近日胸腔積水需插喉
21:25 2021/10/25
【緊急呼籲】峰峰仍未獲遺心續命情況危殆 近日胸腔積水需插喉
【緊急呼籲】13歲峰峰急性心臟衰竭留醫兒童醫院ICU　仍等待遺心續命
15:13 2021/10/18
【緊急呼籲】13歲峰峰急性心臟衰竭留醫兒童醫院ICU　仍等待遺心續命
【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄
14:00 2021/10/15
【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄

你可能感興趣

【緊急呼籲】峰峰仍未獲遺心續命情況危殆 近日胸腔積水需插喉
21:25 2021/10/25
【緊急呼籲】峰峰仍未獲遺心續命情況危殆 近日胸腔積水需插喉
【緊急呼籲】13歲峰峰急性心臟衰竭留醫兒童醫院ICU　仍等待遺心續命
15:13 2021/10/18
【緊急呼籲】13歲峰峰急性心臟衰竭留醫兒童醫院ICU　仍等待遺心續命
【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄
14:00 2021/10/15
【緊急呼籲】熱愛運動13歲峰峰心衰竭急換心續命　父母：兒子很堅強不會放棄
器官捐贈 心肌病 兒童醫院 兒童醫院 治療 復康

最高瀏覽

【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
17:36 2021/11/02
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
【三代單傳】孫仔飯後叫老婆洗碗遭95歲嫲嫲制止　公開家中傳統霸氣護孫新抱
18:24 2021/11/02
【三代單傳】孫仔飯後叫老婆洗碗遭95歲嫲嫲制止　公開家中傳統霸氣護孫新抱
【治療生蛇】蔡一傑生蛇神經痛誤當肩頸肌肉痛　從頸延伸至手臂：痛得沒命【附病徵】
18:13 2021/11/02
【治療生蛇】蔡一傑生蛇神經痛誤當肩頸肌肉痛　從頸延伸至手臂：痛得沒命【附病徵】