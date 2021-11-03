【緊急呼籲】13歲峰峰苦候遺心續命多時未有消息　父親鼓勵兒子樂觀心態面對

▲ 13歲峰峰苦候遺心續命未有消息。（照片由兒童醫院提供）

13歲的阿峰因擴張性心肌病變引致急性心室衰竭，情況持續危殆，正在香港兒童醫院深切治療部留醫，其母梁太上月中已公開呼籲公眾善心捐贈合適的遺心，惟至今仍未獲合適遺心續命，早前更因心臟循環功能未如理想，造成胸腔積水，需插喉把積水排出體外。詳情請見【下一頁】

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兒童醫院指，阿峰情況持續危殆，正在兒童醫院深切治療部留醫，需繼續使用雙心室輔助器維持心臟循環功能，及接受連續性腎臟透析治療，暫時未有合適的遺體心臟；其心臟功能完全依賴儀器維持，隨時有出現併發症的風險，醫療團隊會繼續按臨床情況提供相應治療。

阿峰的父親透過醫院表示，近日曾與兒子傾談，知道兒子有時會不開心，會鼓勵他遇有事情無法選擇時，可選擇用甚麼心態去面對：

既然開心又係咁過，唔開心都係咁過。所以我哋要繼續保持樂觀心態，做好自己本份，迎接未來嘅挑戰。

父親又指，阿峰現時好勤力做復康運動，繼續保持樂觀，相信兒子一定會康復。

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記者：陳正怡