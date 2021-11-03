【年宵市場】2022年農曆年宵市場不設乾貨攤位　入場市民須掃安心出行或登記資料

▲ 2022年農曆年宵市場不設乾貨攤位。（資料圖片）

受疫情影響，2022年農曆年宵市場只設濕貨攤位銷售年花，將不設乾貨攤位及快餐攤位，攤位將由11月15日起分批公開競投。

食環署表示，年宵市場會由2022年1月26日至2月1日，一連7天在15個地點舉行，共設940個攤位。攤位獲許可人及其工作人員須已完成接種疫苗，及在年宵市場開始前48小時內自費進行一次病毒，必須是以專業人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本的採樣方式進行。他們亦須保留疫苗接種紀錄及陰性檢測結果的短訊作為證明，並在年宵市場開始前及期間隨時出示供食環署人員檢查；如因健康原因不適宜接種疫苗，則須申報及出示醫生證明書，並同樣在年宵市場開始前48小時內自費進行一次檢測。攤檔亦須提供消毒搓手液、定期清潔及消毒，並提供員工名單和聯絡資料供追踪確診者之用。

另外，所有進入年宵場地人士都必須在進場前利用手機上的「安心出行 」流動應用程式掃描二維 碼，或按食環署指示登記姓名、身分證明文件首四位數字或 字母、聯絡電話及到訪的日期及時間以作記錄 。



發言人又說，因應疫情發展，年宵市場各項防疫抗疫措施可能會有所變更，政府亦可能會調整年宵市場的規模及營業時間、收緊公眾人士的入場要求，甚至取消舉辦年宵市場。有興趣人士在參與公開競投前，應充分考慮這些因素。



2022年年宵市場攤位競投底價會繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，由320元至5,440不等。港島、九龍及離島區會有6個年宵市場，設於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園、觀塘觀塘遊樂場、黃大仙摩士公園、深水埗長沙灣遊樂場及東涌達東路花園，共有395個攤位。其中維多利亞公園年宵市場攤位的競投將於本月15日及16日在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行。

新界區有9個年宵市場，地點為葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、北區石湖墟遊樂場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、大埔天后宮風水廣場、元朗東頭工業區遊樂場及屯門天后廟廣場，共有545個攤位。競投詳情可按此前往食環署網頁瀏覽。

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責任編輯：黃悅晴