【立法會選舉】今再接11份提名表格　累計48人報名參選

▲ 經民聯梁美芬今報名參選選委會界別。（陳國峰攝）

12月舉行的立法會換屆選舉，提名期踏入第四天，今日再接獲11份提名表格，累計共有48人報名參選。

地方選區方面，今日接獲1份提名表格，累計共9份。10個地方選區中，目前7個選區已有人報名。今日報名的是民建聯中委李世榮，他參選新界東南選區。

▲ 李世榮參選新界東南選區，獲李慧琼和葛珮帆撐場。（民建聯供圖）

功能界別今則接獲4份提名表格，累計共22份，涉及19個組別，現時有競爭的界別僅2個，即社福界及體育、演藝、文化及出版界。今日報名爭取連任的，包括：自由黨批發及零售界議員邵家輝；保險界立法會議員陳健波。工聯會郭偉强和梁子穎則循勞工界出選。

至於選舉委員會界別，今日接獲的提名表格數目為6份，至今累計數目為17份。今日報名參選的，包括由地區直選「轉跑道」的經民聯梁美芬、全國港澳研究會理事周文港、全國政協委員吳傑莊、全國人大代表林順潮、中電中國區總裁陳紹雄、以及教聯會副主席鄧飛。

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責任編輯：林曉君