【新冠肺炎】大馬進口冷藏烏賊表面驗出新冠病毒未流出市面　葵涌嘉里物流貨倉被納強制檢測

▲ 葵涌嘉里物流貨倉有大馬進口冷藏烏賊表面驗出新冠病毒，該地會被納入強制檢測。(經濟日報資料圖片)

食環署食安中心今日（3日）表示，昨日傍晚接獲衞生署衞生防護中心通知，在預防性檢測中驗出有大馬進口冷藏烏賊片表面樣本及其內包裝樣本，對新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性。另外，衞生防護中心公布，因應有儲存在香港新界葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉1B座10樓A室嘉里冷庫（香港）有限公司的進口冷藏烏賊及其內包裝樣本於預防性檢測中，驗出對新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性，該指明地方會被納入強制檢測公告。



食安中心昨日從一批390箱（約3,100公斤）由馬來西亞經海運進口的冷藏烏賊片，抽取共12個烏賊片表面樣本及包裝樣本進行檢測。化驗結果顯示一個烏賊片表面樣本及一個內包裝樣本，對病毒檢測結果呈陽性。該批烏賊片進口後一直存放於葵涌的倉庫，沒有流出市面。



得悉檢測結果後，食安中心今日聯同衞生防護中心巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒。進口商已按食安中心指示將涉事批次的烏賊片全部銷毀。食安中心亦會加強對同類產品的檢測。

因應有儲存在香港新界葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉1B座10樓A室嘉里冷庫（香港）有限公司的進口冷藏烏賊及其內包裝樣本於預防性檢測中，驗出對新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性，衞生防護中心已將結果通知食物環境衞生署食物安全中心。為謹慎起見，該指明地方會被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

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責任編輯：洪芷晴