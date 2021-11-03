【強制檢測】葵涌嘉里貨倉納強檢　6校爆上呼吸道感染、流感同上榜

▲ 葵涌嘉里貨倉納強檢，6校爆發上呼吸道感染、流感同上榜。(陳國峰攝)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處7個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。



因應有儲存在香港新界葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉1B座10樓A室嘉里冷庫（香港）有限公司的進口冷藏烏賊及其內包裝樣本於預防性檢測中，驗出對新冠病毒檢測結果呈陽性，衞生防護中心已將結果通知食物環境衞生署食物安全中心。為謹慎起見，該指明地方會被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。



另外，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠病毒相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。任何在10月21日至11月3日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於11月5日或之前接受檢測。

香港新界沙田沙田圍路9-11號田園閣2樓平台真理浸信會榮光幼兒園

香港新界荃灣石圍角邨石荷樓地下 101-119 號香港耀能協會石圍角幼兒中心

香港銅鑼灣禮頓道 66 號保良局莊啟程幼稚園幼兒園

香港九龍鑽石山蒲崗村道富山邨富信樓地庫 1 層 1-6 號基督教宣道會 富山幼兒學校

香港西營盤高街 9 號地下上層（南）仁濟醫院郭子樑幼稚園╱幼兒中 心

香港新界元朗洪福邨洪塱樓（第5座）地下保良局郭羅桂珍幼稚園

因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜