【新冠疫苗】梁子超促盡快推高長者接種率　稱新冠流行至病徵輕微才可免定期打針

▲ 梁子超促主力推高長者接種率，稱新冠流行至病徵輕微才可免定期打針

本港新冠疫苗接種計劃開展逾9個月，不少已打針人士抗體水平開始下跌，港府今（3日）宣布，免疫力弱及有較高感染風險人士，後日起可預約在下周四後免費接種第三劑疫苗，詳情請看：下一頁。呼吸系統專科醫生梁子超認為，待新冠病毒流行至一般風土病如感冒般，感染後只會產生輕微病徵，或其病毒株不再產生特別變異，才可考慮不用定期打疫苗，現階段港府應主力推高長者接種率。

呼吸系統專科醫生梁子超向TOPick表示，新冠病毒很大機會永存於人類病毒，未來開關後一旦出現第5波疫情，市民只有透過接種疫苗減感染機會或自然染疫，直言：「靠別人打針而不傳染自己是不切實際」，屆時未打疫苗或抗體不足的長者必定首當其衝，增加感染率及死亡率，故他認為港府需主力推高長者接種率，或鼓勵合資格長者打第3針，包括透過所有接觸到長者的人士，如長者中心、社福機構或社工「見一個勸一個」，以及在公院接種站增設科興疫苗予長者接種。

至於市民日後是否需要定期打針以維持免疫力，梁子超認為待新冠病毒流行至一般風土病如感冒般，感染後只會產生輕微病徵，或其病毒株不再產生特別變異，便可考慮不用再靠打疫苗；他又不建議市民「溝針」，因他認為轉打復必泰只是建基於產生更好的免疫反應，不足以證明有更高的有效性，「大家都知疫苗沒有永遠的保障」，而科興與復必泰疫苗對免重症感染有效率，均達約8成水平，沒有必要面對「溝針」後未知的副作用反應：「如果打科興無嚴重副作用，無必要轉打復必泰」，而且世衞及美國亦未有作出相關建議，形容：「香港真係幾奇特。」

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記者：鄧凱文