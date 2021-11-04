【賽馬會獎學金】從誤解和挫折中悟出「順心」　SEN中大生盼助同路人

▲ 3名賽馬會獎學金得獎學生，理大社工三年級生林堅毅（左）、中大中醫學三年級生黃沛婷(中)及科大土木工程學三年級黃美瑜（右）。(陳永康攝)

有特殊教育需要（SEN）學生修學不易，中文大學中醫學三年級生黃沛婷自小被診斷為有自閉症和注意力不足過動症，在誤解和挫折中悟出「順心」二字，最終DSE考獲5科28分升讀中大，近日更獲頒賽馬會獎學金，表揚她學業有成外，還積極支援其他SEN學生。

現時她正在心理學家幫助下為SEN學生提供學業輔導，未來希望為他們提供更多工作坊和組織SEN運動隊。同為獎學金得主的科技大學土木工程學三年級學生黃美瑜，與黃沛婷因得獎而相識，本身為投球教練的她更表明願意助黃沛婷一臂之力，為SEN學生提供訓練。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

黃沛婷最近獲得賽馬會獎學金，受訪時的她雙目有神，條理清晰，談及未來時語調高昂，與得獎者簡介中的自閉、體弱多病，風馬牛不相及。談到黃沛婷的過去，她將自小上課因活躍被誤解成「出位」、運動時跟不上進度被咆哮、考試總做不完、最終憑自己的讀書方法在文憑試考到28分以上，種種往事輕描淡寫地兩三句道出，她正着眼於現在和未來，將來如何才更值得詳談。

順從喜好覓學習方法 成優勢

現時黃沛婷除在中大修讀中醫學外，更會在心理學家的協助下，為SEN中學生提供學業輔導。她指教導學生答題技術固然重要，但更希望他們能悟到「順心」兩字。因為她相信每名SEN學生都有自己的故事和限制，但如果能順從自己的喜好，找到屬於自己的學習方法，就能成為優勢。

她以自身為例，曾經亦要在主流學校掙扎，強行跟上進度。在校方為她安排一對一輔導後，她開始調整心態，學懂用屬於自己的方法學習，「同學寫筆記總是井井有條，但我不可以，我的筆記五顏六色，他人看不明，我的筆記是畫，考試時畫會從腦中出現，我可以記得清楚。」她更以此方法在地理科考獲5**的佳績。

擬負笈海外 進修腦神經學科

因此黃沛婷認為，其實每位SEN學生都有自己的潛力，每名學生都應該有機會發揮自己，不應被埋沒。她未來希望為SEN學生舉辦各類工作坊，參加籃球隊的不愉快經歷，亦令她希望籌組SEN學生的運動隊伍，「我希望每名SEN學生都能參與和享受團隊運動」。

黃沛婷的熱心和努力為她贏得今年賽馬會獎學金，她期望可用獎學金負笈海外，進修腦神經學科，未來除了用熱誠感化別人，亦可以專業作實際幫助。

《健康台》最新熱門影片：中醫2大穴位助提升免疫力 教肺癌患者調理禁忌

另一得主 盼籌組SEN投球隊

另一位獎學金獲獎者投球教練黃美瑜，亦立志協助SEN學童。就讀科大土木工程學三年級的她，自小同樣因好動而難以專注學習，後來認識到投球和一位具同理心的教練，改變了人生。黃美瑜在一次喪親的經歷中，因教練的同理心和輔導而走出陰霾，從此學會與人融洽相處，並愛上投球，曾為香港U21代表，亦從此開展了教練工作，希望將同理心薪火相傳。

她決心回饋社會，積極參與社區服務，例如曾為特殊學校行動不便的學生，研發學習編程的電腦遊戲。在與SEN學生的接觸中，黃美瑜了解到現時香港以SEN三字概括學生的特殊教育需要並不準確，令部分學生得不到適切支援。

在得悉黃沛婷希望籌組SEN運動隊後，黃美瑜已主動提出協助，希望未來能與她籌組SEN投球隊，用運動改變人生。

【活得健康啲】檸檬+白醋$20有找 天然3寶輕鬆清走頑固污漬+臭味

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚