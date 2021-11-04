【賽馬會獎學金】彌補無力助抑鬱友　「堅毅」立志做社工

▲ 林堅毅立志成為社工，希望學到協助精神病患的方法，為好友和其他抑鬱症患者分憂。（陳永康攝）

近日學生抑鬱和壓力問題成為社會焦點，賽馬會獎學金得主之一林堅毅就見證過中學好友，因抑鬱症惡化而轉校，自己當時卻無能為力，對此感到無力和挫敗。現時林堅毅已重新振作，更已升讀理工大學社工三年級，未來想成為社工，彌補過去的無力。

出身基層 學習不快曾疑學障

林堅毅的父母為其取名堅毅，是希望他能在失敗前，都保持堅毅前行，「我細個唔明，大個開始明白」。林堅毅出身基層，因學習不快，一度被懷疑為學習障礙，令他從小已感受到在精神壓力下學習的困難。

後來升讀中學，林堅毅認識到現時的好朋友，惟當時好友已患上抑鬱症，他並沒有發現，到中四時好友多次缺席，林堅毅才發現其病情。他事後才知道，好友自小已和病情長期爭鬥，自己聽到好友訴說後，除了一句「有問題可以搵我」，就已幫不上忙；後來好友更因病情轉差需要轉校，更令他心生無力感。

免遺憾 冀學助精神病患方法

為免再次遺憾，林堅毅立志成為社工，希望學到協助精神病患的方法，為好友和其他抑鬱症患者分憂，「其實最重要是聆聽，幫他們說出自己的情緒，已經幫到好多。」

林堅毅指自己在大學生涯中，除知識上有所增長，更明白到社工並非救世主，一人之力難以改變社會。但他未有氣餒，縱人微言輕，亦要盡力做到最後，幫到一個人便是一個人，更指，

家人為我取名堅毅，就是要我失敗之前都不放棄，我中學時不明白，但現在知道，有些事情儘管不易，但我有責任繼續做。

憑藉助人之志，他獲得賽馬會認可並獲獎學金，他就計劃用獎學金負笈海外，希望成為社工前盡量增值自己。

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記者：陳梓蔚