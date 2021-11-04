【鉛水樣本】灣仔非住宅大廈鉛水超標　專家料涉喉管問題

▲ 灣仔非住宅大廈鉛水超標，4年來首宗。（資料圖片）

本港再發現有食水樣本含鉛超標。水務署昨日公布，灣仔一個私人非住宅處所的水樣鉛含量超標，是實施水質監測優化計劃4年以來，首次發現水樣本超標的個案，但拒絕公布具體地點。詳情即看【下一頁】

灣仔區議會主席黃宏泰表示，水務署職員透露涉事處所有一間食肆，只強調食肆水源與鉛含量超標的水源分開，相信沒有危險；他批評水務署拒透露地點會惹公眾揣測及擔憂，認為事件涉及公眾利益，應進一步交代。香港水務安全學會會長陳漢輝相信是次驗出食水含鉛，與大廈自身的喉管等相關配件有關，提醒市民勿「貪平」購入來源不明的配件。

水務署昨表示，上周從15個用戶水龍頭抽取食水樣本進行檢測，其中在灣仔一個私人非住宅處所取得的日間隨機抽取水樣本，含鉛量為每公升17微克，超標7成；在測試其30分鐘靜水樣本，含鉛量也達每公升12微克，較香港食水標準的每公升10微克，仍超標2成。

水署：水質監測屬自願 須保私隱

水務署指結果是2017年實施水質監測優化計劃以來，首次發現有水樣本超出港食水標準，又指已聯絡處所的負責人，要求通知大廈所有用戶，並採適當預防和緩解措施，包括須使用蒸餾水等其他飲用水源、在大廈當眼處張貼告示等，以及盡快聘請合資格顧問或人士作詳細調查，以找出問題成因及進行修正工程。

灣仔區議會主席黃宏泰指，水務署沒向他透露涉事大廈的地點，惟指涉事大廈內有一間食肆，但水源與鉛含量超標的水源分開，料沒影響。黃宏泰亦引述水務署職員指，不透露具體地點是考慮到事件已受控制，如已要求大廈採取補救措施，並已通知大廈的所有用戶等，認為沒有公開必要；又指是次個案是透過監測計劃發現，計劃屬自願性質，擔心公布大廈名字後，其他用戶不願參加，亦不會向其他政府部門透露。黃批評水務署拒公布地點會惹公眾揣測及擔心，認為事件涉公眾利益，應進一步交代。他又質疑水務署是否有權不向其他部門透露資料。

水務署發言人其後補充，受影響大廈所參與水質監測優化計劃，非強制參與，須尊重參加者私隱，也要平衡公眾知情權。除非個案危及公眾健康，或徵得受影響大廈同意，否則不會公布詳細資料，現時未徵得同意。該署稱已要求處所盡快聘請合資格人士調查，找出問題成因及進行修正工程。

專家料涉喉管 籲勿用不明配件

香港水務安全學會會長陳漢輝表示，現時屬於政府的地下喉管均用不含鉛的物料，相信是次驗出食水含鉛，與大廈自身的喉管、水龍頭或相關配件有關。陳漢輝提醒市民，如要加裝供水配件，應參考水務署指引，亦要從可靠的商戶購入配件，切勿「貪平」購入來源不明的配件。如公眾擔心居所的食水安全，陳漢輝建議市民可自行採集食水樣本，再到獲認可的實驗室進行化驗，以求安心。

英國特許水務工程師學會-香港分會發言人指，現時新建樓宇的供水設備都要經過「三沖三浸」測試，確保不會出現鉛水，所以相信是次事件不涉新建樓宇，或與樓宇裝修或更換配件有關。他又指，政府為求安心，應安排涉事樓層的所有單位再作測試。

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記者：黃小冰、陳梓蔚