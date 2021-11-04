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【新冠肺炎】今日新增7宗輸入個案　6人帶變種病毒包括一名印傭

社會 14:17 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（4日）新增7宗輸入個案，至今本港個案累計12,360宗（包括12,359宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，當中六宗涉及變異病毒株的感染，另外一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及三男四女，年齡介乎35至49歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。

兩人在檢疫期間確診，三人抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。餘下兩名病人為船員，他們在船上採集的樣本檢測結果呈陽性。

另外，由於尼泊爾航空營運於十一月二日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）有兩名乘客經抵港檢測而確診2019冠狀病毒病，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止尼泊爾航空營運的客機在十一月四日至十七日期間從加德滿都着陸香港。

政府昨日（3日）宣布分批安排特別組別人士再打針，合資格人士下周四起可打第三劑，料合資格打針的群組人數約186萬人。詳情即看【下一頁】

大馬進口冷藏烏賊表面驗出新冠病毒未流出市面，葵涌嘉里物流貨倉被納強制檢測。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳正怡

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