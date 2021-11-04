【娛圈喜事】湯洛雯趕及35歲前成為馬太　消息指馬國明訂婚戒準備求婚

▲ 湯洛雯有望趕及35歲前做馬太，傳馬國明訂製婚戒準備求婚。

馬國明與湯洛雯（靚湯）於去年6月公開戀情，拍拖不足1年已傳出多次婚訊，不過馬國明與湯洛雯每次都例牌否認。近日又有新消息傳出，言之鑿鑿有指馬明為免再讓女友受到外界的追問，已經向珠寶品牌訂製婚戒，準備向靚湯求婚！

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▲ 近日靚湯首次貼出二人合照。（instagram圖片）

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同居試婚

馬明於去年6月被影到前往靚湯位於紅磡的寓所逗留，又雙雙外出拍購物，翌日在instagram發放一張分別代表二人的馬仔和獨角獸公仔合照，標記女友公開戀情。

拍拖至今一直感情穩定，二人經常用該兩隻公仔放閃，多次傳出求婚、結婚、同居的傳聞。

近月有指馬明已經搬離與家人同住多年的太古城，搬到靚湯於2019年購入、位於馬鞍山的雲海別墅。

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馬國明被爆訂製婚戒

明年5月便35歲的靚湯，日前再被追問二人的婚期，她表示8、9月也不是時候，但當記者追問至12月時，她則表示未有確實答案，但再重申暫時無結婚計劃。

今日（11月4日）有媒體爆料，指馬明於著名珠寶品牌訂製了婚戒，並準備在下月二人完成手上的拍攝工作後，向女友靚湯求婚，未知會否趕得程，於年底12月前完成一切程序。

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