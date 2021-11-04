  • 26°C
香港時間 : 20211104日 (週四) 11:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈喜事】湯洛雯趕及35歲前成為馬太　消息指馬國明訂婚戒準備求婚

娛樂 10:33 2021/11/04

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

湯洛雯有望趕及35歲前做馬太，傳馬國明訂製婚戒準備求婚。

馬國明與湯洛雯（靚湯）於去年6月公開戀情，拍拖不足1年已傳出多次婚訊，不過馬國明與湯洛雯每次都例牌否認。近日又有新消息傳出，言之鑿鑿有指馬明為免再讓女友受到外界的追問，已經向珠寶品牌訂製婚戒，準備向靚湯求婚！

【星空下的仁醫】馬國明從影22年演足14次醫生　穿越古今行醫3000年精通內外全科

近日靚湯首次貼出二人合照。（instagram圖片）

【星空下的仁醫】馬國明被鄭嘉穎催生B　羅子溢爆想同楊茜堯追多個

同居試婚

馬明於去年6月被影到前往靚湯位於紅磡的寓所逗留，又雙雙外出拍購物，翌日在instagram發放一張分別代表二人的馬仔和獨角獸公仔合照，標記女友公開戀情。

拍拖至今一直感情穩定，二人經常用該兩隻公仔放閃，多次傳出求婚、結婚、同居的傳聞。

近月有指馬明已經搬離與家人同住多年的太古城，搬到靚湯於2019年購入、位於馬鞍山的雲海別墅。

最新影片推介：利愛安專訪

【姊妹情深】湯洛雯晒合照勸妹別再減肥　湯樂瑤中大畢業學歷身材兼備【多圖】

馬國明被爆訂製婚戒

明年5月便35歲的靚湯，日前再被追問二人的婚期，她表示8、9月也不是時候，但當記者追問至12月時，她則表示未有確實答案，但再重申暫時無結婚計劃。

今日（11月4日）有媒體爆料，指馬明於著名珠寶品牌訂製了婚戒，並準備在下月二人完成手上的拍攝工作後，向女友靚湯求婚，未知會否趕得程，於年底12月前完成一切程序。

    點擊圖片放大
    +19
    +18

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【娛圈喜事】37歲李綺雯主題樂園慶生　拍拖兩年健身教練男友求婚成功
10:23 2021/10/19
【娛圈喜事】37歲李綺雯主題樂園慶生　拍拖兩年健身教練男友求婚成功
【娛圈喜事】戴夢夢宣布下月結婚　準新娘：一起在走是一種幸福
16:03 2021/10/18
【娛圈喜事】戴夢夢宣布下月結婚　準新娘：一起在走是一種幸福
【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福
09:44 2021/10/19
【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福
【娛圈喜事】陳凱琳孖生胞弟順利補擺婚宴　Grace榮升姑奶感動落淚【多圖】
16:48 2021/10/27
【娛圈喜事】陳凱琳孖生胞弟順利補擺婚宴　Grace榮升姑奶感動落淚【多圖】
【娛圈喜事】準新娘陳詩欣派喜帖　披性感婚紗攬未婚夫：展開人生新一頁
18:54 2021/09/27
【娛圈喜事】準新娘陳詩欣派喜帖　披性感婚紗攬未婚夫：展開人生新一頁

你可能感興趣

【娛圈喜事】37歲李綺雯主題樂園慶生　拍拖兩年健身教練男友求婚成功
10:23 2021/10/19
【娛圈喜事】37歲李綺雯主題樂園慶生　拍拖兩年健身教練男友求婚成功
【娛圈喜事】戴夢夢宣布下月結婚　準新娘：一起在走是一種幸福
16:03 2021/10/18
【娛圈喜事】戴夢夢宣布下月結婚　準新娘：一起在走是一種幸福
【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福
09:44 2021/10/19
【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福
馬國明 湯洛雯 娛樂人物職業 演員 拍拖 結婚 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【毒蛇出沒】大美督家中床頭櫃底驚現疑似蛇皮　事主嚇到無言：有無人知可點做
10:59 2021/11/03
【毒蛇出沒】大美督家中床頭櫃底驚現疑似蛇皮　事主嚇到無言：有無人知可點做
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
17:36 2021/11/02
【老婆出櫃】嫩妻與明星丈夫離婚後「出櫃」 同一屋簷下合照似足三父子
【萬聖節悲劇】日小丑男萬聖節列車隨機斬人　舊同事爆料因一事性格溫文變殺人魔
11:19 2021/11/03
【萬聖節悲劇】日小丑男萬聖節列車隨機斬人　舊同事爆料因一事性格溫文變殺人魔