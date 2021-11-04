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【2021聖誕節】LOG-ON姆明家族期間限定店　人氣Camping風營地場景成打卡熱點【內附詳情】

休閒消費 09:58 2021/11/04

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

各位姆明粉絲，起動喇。

經典童話Moomin姆明家族今年聖誕前夕，主角姆明與一眾好友小美、史力奇與大家歡度聖誕。LOG-ON與Moomin姆明家族於即日至11月29日期間，開設「Moomin-The Spirit of Adventure」期間限定店，讓大家暫時放下忙碌日常，一起出遊Camping享受冒險樂趣。

出發前，記得與姆明於森林小屋前合照做個紀念、旅程途中與史力奇、小美體驗野炊風味、以及在晚上抱著姆明體驗森林露營的感覺！期間限定店亦推出了多款獨家限定主題商品，包括設計可愛特別的姆明睡袋造型抱枕、露營燈、野餐墊、木製托盤等等，同時於期間限定店買滿指定金額，更可獲得獨家限定姆明禮物包裝花紙，一共4款不同款式，作為個人收藏或用來送禮都極之適合！

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同場特設人氣卡通專區+精選聖誕好物

驚喜當然陸續有來，除了「Moomin-The Spirit of Adventure」期間限定店，同場更設多個人氣卡通專區，為各位粉絲搜羅城中最潮最hit的話題商品，包括人氣高企的KAKAO FRIENDS、風靡萬千少女的Sanrio可愛小物、必買的宮崎駿精選禮品，還有各款日本Yuru Chara吉祥物、Snoopy、角落生物及LEGO等人氣產品，讓各位粉絲買得過癮！最後怎少得為家居增添聖誕氣氛的最新節日裝飾，讓大家輕鬆一站式搜羅聖誕禮物及佈置好物，過一個歡樂聖誕！

「Moomin-The Spirit of Adventure」期間限定店

地點：銅鑼灣時代廣場地庫B1層

編輯：葉翠華

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