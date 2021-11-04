【第三針疫苗】政府指毋須擔心不能選擇指定疫苗　醫管局會向特殊群組病人發接種證明書

▲ 政府指毋須擔心不能選擇接種指定疫苗，醫管局會向特殊群組病人發出接種證明書。（資料圖片）

政府昨日（3日）宣布分批安排特別組別人士再打針，合資格人士下周四起可打第三劑新冠疫苗。詳情即看【下一頁】食物及衞生局局長陳肇始今日（4日）在一個電台節目表示，各個組別人士接種時段不同，局方會密切監察疫苗的使用量，並視乎情況決定是否有需要增加採購，市民毋須擔心不能選擇接種指定疫苗。

陳肇始表示，合資格打第三針人士可自由選擇接種科興或復必泰疫苗，政府一直有同藥廠溝通，確保疫苗供應。她認為雖然本地疫情已清零多時，但全球疫情仍然反覆，死亡數字及確診數字仍然不斷上升，接種疫苗有助減低感染後的死亡率，呼籲市民及早接種。

當局早前表示，21間社區疫苗接種中心會營運至12月底，稍後會公布明年1月的安排，相信會減少中心數目至單位數。陳肇始認為，即使接種中心數目會減少，但仍有提供其他接種服務，包括落區為市民接種，市民不用擔心找不到地方打針。

陳肇始又稱，政府正研究由私人機構提供復必泰疫苗接種，需探討儲存安排、接種復必泰同時，可否在同一診所接種科興疫苗或流感疫苗等，但暫時未有落實時間表。

合資格的特定組別人士，當中包括特定組別的免疫力弱人士。醫管局總行政經理劉家獻在一個電台節目表示，估計該特定組別在醫管局覆診的人數有約10萬人，例如正接受癌症治療、曾接受器官移植或需要洗血人士等，有關病人可在覆診期間，向醫生取得接種加強劑的證明書，憑證明書可以預約接種加強劑，而未能安排在短期內覆診的病人，會郵寄書面證明書。

醫護人員方面，劉家獻指醫管局已有96%醫護人員已接種首兩劑疫苗，接種率理想，會陸續安排他們打第三針。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠