【上訴駁回】DR誤殺案創辦人及技術員刑期上訴得直　兩人減刑至10年及8年

▲ 集團創辦人周向榮。（資料圖片）

DR醫學美容集團女顧客於2012年接受CIK療程後死亡，集團創辦人周向榮及技術員陳冠忠早前經審訊後被裁定誤殺罪成，分別被判監12及10年。兩人早前就定罪及判刑提出上訴，上訴庭今（4日）頒下判詞，駁回兩人就定罪上訴申請，就刑期上訴得直，減刑至10年及8年。

兩名上訴人周向榮（66歲）及陳冠忠（35歲），各被控1項誤殺罪，控罪指他們在2012 年10月10日因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（46歲）。

上訴庭於判詞指出，上訴一方質疑原審法官引導陪審團時不公平，採用不適當測試分析證供等。上訴庭認為原審法官於歷時5天的指引過程中，以簡易字眼及正確地分析證供，上訴庭認為對各方均公平公正，考慮所有上訴理據後，駁回定罪上訴。

至於刑期方面，上訴庭指原審法官就兩上訴人判刑時，指出多項加刑因素，上訴庭認為刑期過重。上訴庭指本案涉及兩名顧客不幸地受傷，而兩名上訴人以極不安全系統處理血液製品過程時，本案重點在於沒有安全系統保護下確保血液製品無菌，導致死者死亡，上訴庭認為上訴人周向榮的適當刑期為10年。

▲ 技術員陳冠忠。（資料圖片）

至於另一上訴人陳冠忠，原審法官評估其罪責比周低，上訴庭指根據周的減刑原則，陳的刑期應為8年4個月。惟上訴庭指陳的前妻於其服刑期間燒炭自殺，遺下現年已4歲的女兒與祖父母同住，小女兒不但失去母親，更與父親分離，上訴庭對陳的痛苦表示理解。

惟上訴庭重申不能忘記本案畢竟涉及嚴重疏忽案件，造成1名無辜人士死亡，故此就陳的最低刑期只能定為8年。

案中另一被告女醫生麥允齡（39歲）於2017年首次審訊時，陪審團未能就麥的控罪達成有效裁決，案件須重審。麥經第2次審訊後，早前就嚴重疏忽誤殺罪被裁定罪名成立，被判監3年半。麥早前就定罪申請上訴許可，上訴庭押後判決。

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記者：林育慧